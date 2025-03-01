PKK: Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz

PKK, Abdullah Öcalan’ın çağrısına katıldıklarını ve gereklerini uygulayacaklarını belirterek ateşkes ilan etti.

Fırat Haber Ajansı'nda (ANF) yer alan habere göre, PKK Yürütme Komitesi, Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı çağrının ardından açıklama yaptı.

Açıklamada, Öcalan'ın "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nın hayata geçmesinin önünü açmak" amacıyla bugünden itibaren geçerli olmak üzere ateşkes ilan edildiği duyuruldu.

PKK, kongre toplamak için hazır olduklarını ancak kongrenin Öcalan tarafından yönlendirilmesi ve yürütülmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

"Yurtsever Halkımıza ve Demokratik Kamuoyuna" başlıklı açıklamanın tamamı şöyle:

"Önder Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat günü yaptığı “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı” başlıklı açıklama, tüm özgürlük ve demokrasi güçlerinin yolunu aydınlatan Çağın Manifestosu niteliğindedir.

"ÇAĞRININ İÇERİĞİNE OLDUĞU GİBİ KATILIYORUZ"

Söz konusu Çağrı ile Kürdistan ve Ortadoğu’da yeni bir tarihsel sürecin başladığı açıktır. Bunun dünya genelindeki özgür yaşamın ve demokratik yönetimin gelişimi üzerinde de büyük etkisi olacaktır. Bu temelde sorumluluk hepimizindir; herkes görev ve sorumluluğuna sahip çıkmak ve gereğini yerine getirmek durumundadır.

Kuşkusuz böyle bir Çağrı yapabilmek tarihi öneme sahipti; şimdi içeriğinin başarıyla pratikleştirilmesi de benzer öneme sahiptir. Biz PKK olarak söz konusu Çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Fakat başarı için demokratik siyaset ve hukuki zeminin de uygun olması gerektiğinin altını çizmek istiyoruz.

"PARTİ KONGRESİNİ TOPLAMAK İÇİN HAZIRIZ"

Çok açık ki PKK, Kürdistan’ın son yarım yüzyılının büyük kahramanlık ve hakikat hareketi oldu. Her şey çok cesur ve fedakâr bir mücadele ile, bedel ve emekle kazanıldı. Bu büyük özgürlük mücadelesinin tüm kahraman şehitlerini derin saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Şimdi aynı ruh ve inançla söz konusu tarihi kazanımları yeni bir mücadele sürecine taşıyoruz.

Bu çerçevede, Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nın hayata geçmesinin önünü açmak için, bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz. Üzerine saldırı olmadıkça hiçbir gücümüz silahlı eylem yapmayacaktır.

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