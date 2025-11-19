PKK'den Bahçeli'ye "Komisyon ve İmralı" yanıtı

PKK'nin üst düzey yöneticilerinden Helin Ümit, Medya Haber'e yaptığı açıklamalarda MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları ve Meclis'te kurulan süreç komisyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ümit, Devlet Bahçeli’nin açıklamalarını “anlamlı ama yetersiz” olarak nitelendirdi. Meclis’teki komisyonunun süreci oyaladığını söyledi. Gürcistan’da düşen C-130 hakkında “şüpheli zamanlama” değerlendirmesi yapan Ümit “Dış müdahale ihtimali göz ardı edilmemeli” dedi.

‘ÖCALAN’IN SİYASETE KATILMASININ ÖNÜ AÇILMALI’

Süreç komisyonunun “dinleme görevi” üstlendiğini söyleyen Ümit PKK'nin temel muhatap olarak gösterdiği Abdullah Öcalan'ın dinlenmemiş olmasını eleştirdi, “Bu komisyon mevcut haliyle tam bir oyalama komisyonuna döndü” dedi.

Sürecin ilerlemesi için Öcalan'ın da dinlenmesini isteyen Ümit, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son açıklamalarının “anlamlı” olduğunu, ancak kimi ifadelerini yetersiz bulduğunu söyledi. Helin Ümit, bundan sonraki süreçte Öcalan’ın “yeni bir siyasi hareket” kurabileceğini ve kendilerinin de buna katılmak istediklerini söyledi.

‘COLANİ YENİ BİR İŞBİRLİKÇİ LİDER’

Colani'nin ABD temaslarını da değerlendiren Ümit, görüşmede verilen görüntüleri “Ortadoğu'da yeni bir işbirlikçi lider hazırlığı” olarak nitelendirdi. Şam yönetimi ile SDG arasında imzalanan 10 Mart mutabakatının Türkiye tarafından engellendiğini savunan Ümit, Ankara’nın iç ve dış politikasını birbirine bağlayarak süreci “geriye çektiğini” öne sürdü.

‘FİDAN’IN TUTUMU SORUNU AĞIRLAŞTIRIYOR’

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın tutumunun hem Suriye sürecini hem de Türkiye’nin geleceğine dair beklentileri olumsuz etkilediğini söyleyen Ümit “Hakan Fidan’ın tutumu, fıkrada geçtiği gibi Kürt anasını görmesin tutumudur. Yani ne olursa olsun Kürt’ün dediği olmasın. İsteği olmasın. Bu tutumuyla da hem Suriye’deki entegrasyonu ve Suriye’nin birliğini zorlayan bir konumdadır” ifadelerini kullandı.

DÜŞEN UÇAKLA İLGİLİ "33 ASKER" HATIRLATMASI

Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönerken Gürcistan üzerinde düşen ve 20 askerin hayatını kaybettiği C-130 kargo uçağı hakkında konuşan Ümit, kazayı “şüpheli” olarak değerlendirdi.

Ümit, “Çok şaibelidir. Yani hemen ertesi gün komisyon bir araya gelecekti” dedi.

Olayın zamanlamasının dikkat çekici olduğunu söyleyen Ümit, 1993’te Bingöl’de 33 askerin yaşamını yitirdiği saldırıyı hatırlatarak, bu olayın “dış müdahale olasılığını” düşündürdüğünü söyledi.