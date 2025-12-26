PKK'den süreç ve Suriye açıklaması

PKK’nin üst düzey yöneticilerinden, KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu, süreç hakkında siyasi partiler ve Meclis hakkında eleştirilerde bulunarak "Çok olumlu olduğunu söylemek mümkün değil" dedi.

Karasu, Medya Haber'de katıldığı bir programda gündeme ilişkin konularda önemli açıklamalarda bulundu.

Siyasi tutuklulardan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, TBMM'den Türkiye'nin Suriye politikasına kadar birçok konuda değerledirmelerde bulunan Karasu, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın koşulları için çağrıda bulundu.

Karasu, "Böyle çok önemli bir süreçse, Türkiye 100 yıllıktır; 50 yıllık tarihini, yani Türkiye’nin tarihinin yarısını ilgilendiren bir konu çözülecekse ve bunun amacının da Türk-Kürt kardeşliğini sağlamak olduğu vurgulanıyorsa, o zaman Önder Apo’nun muhataplığının kabul edilmesi gerekiyor. Onun bu süreçte etkili rol oynaması için özgür, yaşar ve çalışır koşullarına hazırlanması gerekiyor" dedi.

ÖCALAN İÇİN 'UMUT HAKKI' TALEBİ

Umut hakkının gündeme alınması gerektiğini ifade eden Karasu, "Kaldı ki bu hukuki bir konu, yasal bir konudur, kendi anayasaları tarafından kabul edilmiştir. Devlet Bahçeli de uygulanacak dedi. Şimdi buna rağmen Önder Apo’yu böyle tecrit koşullarında tutmak, sürece yetersiz yaklaşımdır, sürece doğru yaklaşmamaktır. Önder Apo büyük çaba gösteriyor, büyük adımlar attı. Böyle bir Önder’e doğru yaklaşmamak demek, sürece doğru yaklaşmamaktır" diye konuştu.

Öcalan için Diyarbakır'da düzenlenecek özgürlük mitingine katılım çağrısını yapan Karasu, şunları belirtti:

"Kürt toplumu, böyle bir süreç olacaksa, o zaman Önder Apo’nun özgür koşullarda süreci yürütmesi gerektiğini söylüyor. Umut hakkından söz ediyor. Bu açıdan 4 Ocak’ta Kürt halkı, umut hakkı, Önder Apo’nun özgür ve çalışır, özgür yaşar ve çalışır koşulları olmasını isteyen bir tutum ortaya koyacak, irade ortaya koyacak, miting yapacak. Yani bu da önemli. Şundan önemli; Kürt halkının iradesinin dikkate alınması gerekiyor. Kürt kardeşliğinden söz edeceğiz. O zaman Kürt halkının bir de iradesi var. Kürt halkının iradesini kim temsil ediyor? Kürt halkı meydanlara çıkacak. Kürtleri temsil ediyor. Bu yönüyle de böyle bir mitingin Kürt halkının iradesini ortaya koyacağına inanıyoruz. Bu temelde de herkesi böyle güçlü bir mitingle Önder Apo’nun özgürlüğü ve umut hakkının uygulanması için bir tutum, bir irade ortaya koyacaklarına inanıyoruz."

SİYASİ PARTİLERE ELEŞTİRİ

Kürt sorunu ve demokrasi için çözüm iradesi vurgusu yapan Karasu, "Türkiye siyaseti, partileri tarihi bir sınavda. 'Biz partiyiz, Türkiye sorunlarına çözüm buluruz, çözüm üretiriz' diyecekler mi, yoksa geçmiş yüzyılda olduğu gibi bu konularda söz söylemeden sadece diğer temel olmayan sorunlarla uğraşmaya devam edip kendilerini siyasetçi ya da parti gibi mi gösterecekler? Böyle siyasetçilik de böyle partilik de olmaz. Bu açıdan -açığa çıkıyor yani- Türkiye’nin temel sorunlarına girmemek, bu partilerin, bu siyasilerin Türkiye toplumunu kandırmasından başka bir anlam ifade etmez" ifadelerini kullandı.

"Gelsinler deniliyor ama 30 yıllık tutsaklar bile bırakılmıyor" diyen Karasu konuşmasının devamında, "30 yıllıkların bırakılmaması hiç doğru bir tarz değil. Bu bakımdan hem “süreç” denilecek hem de “hadi silahlarını bıraksın, gelsinler” deniyor. E zindanda 30 yıl yatmış, bırakılmıyor. Ahmet Kaya’nın dediği gibi, bu ne yaman çelişki" sözlerini kullandı.

SÜREÇ RAPORLARI VE KOMİSYON

Karasu, siyasi partilerin süreç hakkında hazırladığı raporlara ilişkin de geniş değerlendirmelerde bulundu.

Raporların basına yansığı kadarını incelediklerini belirten karasu, şunları söyledi:

"Bu kadar görüşme, bu kadar tartışma oldu, Meclis başkanlarının, demokrasi kurumlarının görüşleri alındı. Bu kadar görüş alındıktan sonra, herkes biliyor; Kürt sorunu, demokrasi sorunu yani. Bu kadar görüşme nasıl oldu? Bu kadar herkesle görüştüler, görüş aldılar. Bilmem 50 yıllık Türkiye’deki meclis başkanlarının hepsi olumlu bir yaklaşım gösterdi. Meclis, Türkiye halkının ne kadar temsil ediyor, etmiyor; bu ayrı bir tartışma konusu ama iddia ediliyor. ‘Meclis halkı temsil ediyor’ deniliyor. Meclis başkanları açıkça ‘bu sorunun adı, Kürt sorunu’ dedi. Bu yönüyle bu raporlar çok yüzeysel. Böyle mi olur yani? Böyle bir komisyon, bütün partilerin komisyonu soruna böyle mi yaklaşıyor? Kendi ağırlıklarını kaybediyorlar.

ÖZEL'İN 'KÜRT SORUNU VARDIR' SÖZLERİ

Bu yaklaşım sadece Kürt sorunu, demokrasi konusunda değil, başka konularda da bu partilerin, bu siyasilerin halkın sorunlarına çözüm bulamayacağını gösteriyor. Veyahut halkta öyle bir izlenim doğuyor. CHP’ninki zaten -hadi gitmedi İmralı’ya- demokrasiden söz ediyordu. Yani Kürtsüz demokrasi mi olacak? Diyorlar, ‘eski SHP raporundan bile geri bir yaklaşım içinde’. Bir de Özgür Özel o kadar ‘Kürt sorunu var’ dedi, Kürdistan’da dolaştı, ‘Kürtler var olduğu zaman bu sorun var’, ‘çözülmesi gerekir’ dedi, birçok şey söyledi. Niye bunlar yansıtılmıyor? Bu, siyasi partilerin ilkeli programları, amaçları yerine, günlük siyaset içerisinde etkilenen, günlük siyasete göre tutum alan yaklaşımlar ya da kendi programını, planını, politikasını başkasının bilmem neyine göre düzenliyor.

Bir parti, bir hareket, şu partinin bu partinin yaklaşımına bakmadan kendi tutumunu ortaya koyması lazım. Bu yönüyle de gerçekten CHP’nin yaklaşımı çok geri. Böylelikle ‘AKP şöyle, MHP şöyle’ diye eleştiriyordu, bu eleştirilerin hiçbir anlamı olmadığı ortaya çıktı. Bu kadar eleştireceksin, demokrasiden söz edeceksin; Türkiye’nin en temel sorunu konusunda bir rapor olacak, kıyısından köşesinden gideceksin. Bu gerçekten ciddiyetsizliktir. Artık ortak bir rapor nasıl olur, onu bilemeyiz. Şimdiden olumsuz bir şey söylemeyelim. Ama tek tek raporların öyle çok olumlu olduğunu söylemek mümkün değil.

"MECLİS BİR NEVİ GÖSTERMELİK OLDU"

Meclis konusu önemli. Meclis Komisyonu oluştu. Biz bunu önemsedik. Türkiye tarihi şöyle: Evet, Meclis var ama Türkiye tarihinde meclisler Türkiye’nin temel sorunlarıyla ilgilenmemiş. Partiler de ilgilenmemiş. Nedir? Ekonomiyle ilgilen, biraz sağlıkla ilgilen, biraz şununla ilgilen. Yani temel, stratejik konular, Türkiye’nin temel sorunları; Kürt sorunu, Alevi sorunu, başka temel sorunlar, konular söz konusu olduğunda Meclis sessizdir, iradesizdir. Türkiye tarihi, Meclis’in Türkiye’nin temel konularında irade olmadığını açığa çıkardı. Onun yerine işte derin devlet deniyor, norm dışı devlet deniyor; bu kesimler bu tür konularda söz sahibi. Halbuki siyasetin söz sahibi olması lazım. Siyasetin, Türkiye’nin bütün sorunlarında söz sahibi olması, çözüm bulması, yaklaşım göstermesi lazım. Şimdiye kadar göstermedi meclis. Meclis bir nevi göstermelik oldu. Temel konular başkalarının; işte ekonomidir, eğitimdir, onun da sınırları belli zaten.

Şimdi komisyon kuruldu, büyük tartışmalar oldu. Meclis gerçekten Türkiye’nin sorunlarını çözme iradesini ortaya koyacak mı? Siyaset bunu ortaya koyacak mı? Yoksa yine Türkiye’nin temel sorunlarında siyaset dışı çeşitli kurumların, devlet içindeki norm dışı devletin ya da derin devletin ya da bir grup oligarşik, çeteleşmiş bir kesimin iradesi mi hakim olacak? Türkiye yine öyle mi yönetilecek? Partilerin, siyasetin, başbakanın, başbakan ve cumhurbaşkanlarının etkisinin olduğu, temel konulara girdiği zaman; İşte Özal’ın ya da Erbakan’ın durumu. Ne hale getirdiler! Türkiye’nin Kürt sorunu, Alevi sorunu gibi biraz temel sorunlarına girdiği zaman cumhurbaşkanının da başbakanın da herhangi bir etkisi yok, o gücü ortaya koyamıyor."

"TÜRKİYE SİYASETİ, PARTİLERİ TARİHİ BİR SINAVDA"

Abdullah Öcalan’ın şu anki durumu "ikinci aşama" olarak tariflediğini belirten Karasu, "Komisyon geldi kendisiyle görüştü. Önder Apo Türkiye’nin temel sorunlarını ortaya koydu, Kürt halkıyla Türk halkının kardeşleşmesi gerektiğini söyledi. Türkiye’nin bu tarihe dayanarak var olacağını ortaya koydu ve siyasilerden tutum bekledi. Türkiye’nin de bir diyalektiği var, Türkiye tarihi de bir diyalektiktir. Bir tarihsel sosyoloji var yani. Tarihten kopuk bir Türk devlet gerçeği, Türkiye’nin gerçeği düşünülemez. Onun için Önderlik Türk-Kürt ilişkilerini hep ortaya koyuyor. Türk devletinin, Türkiye’nin var olmasının, geleceğe umutla bakmasının ancak bu Türk-Kürt kardeşliğiyle olacağını söylüyor. Peki siyasiler, partiler bu tarihsel gerçeğe sahip mi çıkacak yoksa Kürt inkârı devam mı edecek? Sözde Kürt var ama yasada yok, inkâr böyle devam edecek" dedi.

Siyasi partilerin Kürt sorununa yönelik yaklaşımlarına değinen Karasu, "Bu bakımdan Türkiye siyaseti, partileri tarihi bir sınavda. ‘Biz partiyiz, Türkiye sorunlarına çözüm buluruz, çözüm üretiriz’ diyecekler mi, yoksa geçmiş yüzyılda olduğu gibi bu konularda söz söylemeden sadece diğer temel olmayan sorunlarla uğraşmaya devam edip kendilerini siyasetçi ya da parti gibi mi gösterecekler? Böyle siyasetçilik de böyle partilik de olmaz. Bu açıdan -açığa çıkıyor yani- Türkiye’nin temel sorunlarına girmemek, bu partilerin, bu siyasilerin Türkiye toplumunu kandırmasından başka bir anlam ifade etmez" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN SURİYE POLİTİKASI

Suriye'deki gelişmelere dikkat çeken Karasu, "Türk devletinin bu yaklaşımları doğru değil. Türkiye "Niye Gazze’de bu savaş oluyor, niye İsrail Lübnan’a saldırıyor? Niye İsrail bilmem şuraya buraya saldırıyor diye saldırıya karşı çıkıyor. Savaşa karşı çıkıyor, barış olsun diyor. Şimdi “böyle olursa oraya müdahale ederiz" diyor. Nasıl oluyor, bu nasıl bir mantık? Yani Türkiye orayı savaş ortamına mı çevirecek? Hani barışçıydı? Gazze’de, Lübnan’da barış istiyor, Suriye’de barış istiyor ama Kürtlere savaş istiyor. Orada Kürtlerle Şam Hükümeti kendi sorunlarını çözebilir. Tartışırlar, çözerler. Suriye’nin iç sorunudur bu. Orada Kürtler bölünelim, parçalayalım, Suriye’yi parçalayalım demiyorlar ki! Böyle bir yaklaşım yok" dedi.

Türkiye'nin Suriye politikasını değiştirmesi gerektiğini ifade eden Karasu, "Birçok gücün eli içinde. Evet, farklı güçler de var. Sadece Türkiye değil, başka güçler de Suriye’nin içini karıştırıyorlar. Yani en doğrusu Suriye’de istikrarı sağlamaktır. İstikrar öyle sağlanmaz. Kışkırtılarak, kavga edilerek, Şam ile Kuzey ve Doğu Suriye yönetimi karşı karşıya getirilerek istikrar nasıl sağlanacak? Bu yönüyle Türk devleti politikasını değiştirmesi lazım. Sürekli baskı, tehditle adım attırmaya çalışıyor. Doğru bir yöntem değil. Kürtlere karşı hep bu yöntemi kullanması doğru değil" diye konuştu.

"SOSYALİZMİ SAVUNDU BEN ŞAHİDİM"

Son dönemdeki sosyalizm tartışmalarına da değinen Karasu, şunları söyledi:

"Önderliğin bir sosyalist anlayışı var. Önderliğin bütün yaşamı sosyalizm mücadelesi içinde geçti. 1970’lerde sosyalizmin en fazla tartışıldığı, sosyalizm mücadelesinin en fazla geliştiği, sosyalizm literatürünün en fazla gündem olduğu 70’ler dönemiydi. Bu dönemde Apocu Hareket, bizler de Kürt toplumu içinde sosyal düşüncelerin gelişmesinde büyük çaba gösterdik. Sadece düşünceyle değil, yaşamımızla, ilişkilerimizle sosyalizmi temsil etmeye çalıştık. Küçük burjuva yaşamdan, kapitalizmden etkilenen bir Hareket olmadık. Zaten Kürt yoksul hareketiyiz biz. Sosyalizmi o toplumsal zemine dayanarak da güçlü biçimde savunduk. Önderlik savundu; ben buna şahidim."