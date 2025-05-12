PKK kendini feshetti: AKP Şamil Tayyar'dan 'yol haritası' iddiası

5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen kongre kararlarını duyuran PKK, kendisini feshettiğini ve silah bıraktığını açıkladı.

PKK bildirgesinde, "Bildirgede, "PKK 12. Kongresi, pratikleşme süreci Önder Apo tarafından yönetilmek ve yürütülmek üzere PKK’nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı" ifadeleri kullanıldı.

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, PKK'nin fesih ve silah bırakma kararının ardından sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin dün sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

"Sürecin içinden bir bürokrat" ile görüşmesini paylaşan Tayyar, şunları aktardı:

">> Örgüt içindeki ihtilafı Öcalan doğrudan devreye girerek çözdü.

>> Silahlar, Süleymaniye ve Erbil’de Türkiye’nin gözetiminde teslim edilecek.

>> Örgütün üst düzey 300’e yakın yöneticisi Güney Afrika, Norveç gibi üçüncü ülkelere gidecek, İran, Irak ve Suriye asla olmayacak.

>> Suça bulaşmamış örgüt üyeleri kimliğini taşıdığı ülkelere dönecek, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yaklaşık 4 bin kişi kademeli olarak sınırda teslim alınacak.

>> İlk aşamada Diyarbakır annelerinin evlatlarının dönüşü sağlanacak.

>> Öcalan, İmralı’da kalacak.

>> ABD ve Fransa gibi garantör ülke olmayacak.

>> Yeni İnfaz Kanunu’ndan PKK’lılar da yararlanacak, ileri yaşta ve hasta olanların tahliyesini sağlayacak düzenlemeler yapılacak.

>> Sürecin seyrine göre yeni Anayasa için Mecliste işbirliği zemini aranacak, ceza mevzuatı yeniden düzenlenecek, ileri aşamada toplumsal mutabakat oluştuğunda kısmi af gündeme gelebilecek.

>> DEM’in yeniden yapılanması kaçınılmaz olacak ancak PKK adını kullanamayacak.

>> PKK kendini feshedip terör son bulunca kayyım atanan belediyelerdeki başkanların görevlerine iadesi sözkonusu olacak.

>> Türkiye, örgütten koparak yeni yapılanmaya gidilme ihtimali karşısında uzun süre bölgeden çekilmeyecek.

>> Suriye’deki YPG yapılanması, Şam yönetimiyle birlikte planlanacak, Suriyeli olmayan örgüt üyeleri sınır dışına çıkarılacak, kalanlar Suriye ordusuna katılacak."