PKK kendisini feshettiğini duyurdu, Diyarbakır’da kutlamalar yapıldı

PKK, örgütsel yapının feshedildiğini ve silahlı mücadele yönteminin sona erdirildiğini açıkladı. Karar, Diyarbakır sokaklarında davul ve zurnalı kutlamlaarla karşılandı.

Fesih kararı Diyarbakır Ulu Cami önünde halaylar eşliğinde kutlandı. Diyarbakır'daki kutlamalara katılan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, halay çekti.

SÜREÇTE NELER YAŞANDI?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1 Ekim tarihinde TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda daha önce öncülü HDP'nin kapatılmasını istediği DEM Parti'nin yöneticileriyle tokalaşmıştı.

Bahçeli, DEM Parti Grubu ile tokalaşması hakkında yaptığı açıklamada, "Siyasette hiç kimseyle, hiçbir partiyle kategorik olarak alıp veremeyeceğiz, konuşup çözemeyeceğiz bir şey yoktur" demişti.

15 Ekim'deki MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Devlet Bahçeli 22 Ekim 2024'te Abdullah Öcalan'a, örgütü lağvetmesi koşuluyla, "Umut hakkı için başvurması ve TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşması" çağrısında bulunmuştu.

DEM PARTİ'NİN YANITI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bahçeli'nin yaptığı çağrıya yanıt vererek, "Sayın Öcalan'a, Bahçeli bir çağrı yaptı. Ama o çağrının muhataplarına ulaşması için Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılması gerektiğini bilmiyor. 43 aydır Öcalan aile ve avukatlarıyla görüşemiyor. Sayın Bahçeli, Öcalan'ın ne söyleyeceğini, nasıl bir çağrı yapacağını biz de merak ediyoruz senin gibi. O zaman tecriti kaldırın, Öcalan'ın kendi örgütüne, kendi arkadaşlarına ne dediğini hep beraber izleyelim, görelim. 43 aydır kuş uçmayan kervan geçmeyen, kuşların bile üzerinden geçmediği bir adaya boşu boşuna bir çağrı yapılır mı?" yanıtını vermişti.

ÖCALAN İLE İLK GÖRÜŞME 28 ARALIK'TA YAPILDI

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık 2024'te İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapmıştı.

Abdullah Öcalan, açıklamasında, "Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" demişti. Öcalan, "Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" ifadelerini kullanmıştı.

Abdullah Öcalan, PKK'ye silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yapmıştı. "Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum" diyen Öcalan, PKK'nin ömrünü tamamladığını belirtmişti.

Bugün 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen kongre kararlarını duyuran PKK, örgütsel yapının feshedildiğini ve silahlı mücadele yönteminin sona erdirildiğini açıkladı.