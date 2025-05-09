PKK kongresini topladığını açıkladı

PKK, kongresini topladığını açıkladı.

Açıklamada kongrenin 5-7 Mayıs tarihlerinde yapıldığı belirtildi.

PKK'nin açıklamasında "PKK 12. Kongresi’nin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

Açıklamada PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kongreye sunduğu perspektif ve önerileri okuyup değerlendirildiği, PKK Merkez Komitesi’nin kısa raporu da kongrede okunup tartışıldığı belirtildi.

Açıklamada “PKK 12. Kongresi, hazırlanmasında en çok emeği geçenlerden biri olan şehit Sırrı Süreyya Önder’i de saygı ve minnetle anıldı” denildi.

Kongrede alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.