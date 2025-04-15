PKK'li Cemil Bayık: Bizimle devlet arasında hiçbir temas yok

PKK yöneticilerinden Cemil Bayık, kendisi dahil örgütün yönetici kadrosunun Türkiye’ye dönüşlerinin önündeki tek şartın, PKK lideri Abdullah Öcalan’a uygulandığını iddia ettikleri 'tecridin kaldırılması' ve kendisinin özgürce çalışabilmesi olduğunu söyledi.

Bayık, BBC Farsça’ya verdiği röportajda, 27 Şubat’ta Öcalan tarafından yapılan çağrının sıradan bir mesaj olmadığını belirterek “Bu çağrı yeni bir sürece işaret ediyor” dedi.

Bayık, Türkiye'nin Kürt sorununu yeniden gündeme alma sebebinin ise Ortadoğu'da son dönemde meydana gelen krizler olduğunu ifade etti.

Örgütün kendini feshetmesi ve silah bırakma sürecine yönelik tartışmalar hakkında da konuşan Cemil Bayık, PKK'nin hiçbir zaman silah bırakmak için pazarlık yapmadığını öne sürdü.

Bayık, sürecin başarılı olabilmesi için devletin de sorumluluk alması ve somut adımlar atması gerektiğini vurguladı.

"BİZİMLE DEVLET ARASINDA HİÇBİR TEMAS YOK"

PKK'li Cemil Bayık, Abdullah Öcalan'ın İmralı Cezaevi'nde devlet yetkilileriyle görüştüğünü ancak kendilerinin doğrudan herhangi bir devlet yetkilisi ile görüşmediklerini "Bizimle devlet arasında bugün hiçbir temas yok" sözleriyle açıkladı. Bayık, Öcalan ile yapılan müzakerelerin içeriğini de bilmediklerini söyledi ve "Ne yazık ki devlet, bizi yok etme politikasında ısrar ediyor” dedi.

"TÜRKİYE’YE GİTMEK DEMEK, HAPSE GİRMEK DEMEKTİR"

Bayık, Türkiye'ye dönme şartlarını da açıkladı. "Türkiye’ye gitmek demek, hapse girmek demektir. Hiç kimse böyle bir tutsaklığı kabul etmez" diyen Bayık, şartlarının PKK lideri Abdullah Öcalan’a uygulandığını iddia ettikleri 'tecridin kaldırılması' ve kendisinin özgürce çalışabilmesi olduğunu söyledi.