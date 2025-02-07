PKK'li Murat Karayılan: Öcalan 15 Şubat'ta tarihi bir çağrı yapacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı üzerine DEM Parti heyetinin İmralı Cezaevi'nde PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmelerin ardından Öcalan'ın kısa süre içinde çağrı yapacağına dair iddialar artmıştı.

Konuyla ilgili son açıklama PKK Yürütme Komitesi Üyesi Murat Karayılan'dan geldi. Dün akşam Öcalan'dan beklenen çağrı ve PKK'nin silah bırakma şartlarına ilişkin 'Medya Haber' kanalına konuşan Karayılan, Öcalan'ın çağrısı için 15 Şubat'ı işaret etti.

"TARİHİ BİR AÇIKLAMA YAPACAK"

Karayılan, "Önder Apo şu an hazırlık yapıyor. 15 Şubat günü bu çerçevede hazırladığı atılıma çağrıyı yapacağını düşünüyoruz. Halk ve hareket olarak önemli bir döneme girdik. Önder Apo 15 Şubat'ta önemli ve tarihi bir açıklama yapacak" dedi.

"BİR VİDEOLU ÇAĞRIYLA BİR ŞEY OLMAZ"

Öte yandan Öcalan'ın, gündemdeki iddialara yansıdığı üzere ses kaydı veya video çağrısının PKK'nin silah bırakması için yeterli olmayacağını ifade eden Karayılan, "Bu ideolojiyi yaratan kişi, Abdullah Öcalan'ın kendisi devreye girmediği, bu arkadaşlarla konuşmadığı müddetçe, öyle sadece bir videolu çağrıyla bir şey olmaz. Bu halkın fedaileri Önder Apo özgürleşene kadar silah bırakmaya razı olmaz" ifadelerini kullandı.

"PKK KONGRESİNİN TOPLANMASI GEREKİR"

Karayılan, silah bırakma kararının yöntemi için ise şu açıklamaları yaptı:

“Silah bırakmak için karar almaya ihtiyaç vardır. Mesela kongre kararı gereklidir. PKK kongresinin toplanması ve böylesi bir karar alması gerekir. Bunların hepsini kim yapabilir? Apo yapabilir, kongre çağrısı yapabilir; kongre toplanınca kongrede konuşabilir. Fiziki olarak orada bulunmasa da birçok kez mesajları ulaşabilir. Bu, sıradan bir konu değildir."

BAHÇELİ'YE SESLENDİ

Murat Karayılan, 22 Ekim'deki açıklamasıyla Abdullah Öcalan'ın TBMM'ye gelerek DEM Parti grup toplantısında konuşabileceğini açıklayan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de şu şekilde seslendi: "'Öcalan gelsin Meclis'te konuşsun' diyenlerin adım atılması için çabalaması gerekiyor."