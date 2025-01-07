PKK'li Mustafa Karasu yeni sürece 'temkinli' yaklaştı

PKK yöneticisi Mustafa Karasu, DEM Parti heyetinin İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesi ve yeni sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Medya Haber Televizyonu"nda konuşan Karasu, Abdullah Öcalan'a yönelik tecridin hâlâ sürdüğünü belirtti.

Avukat ve aile görüşmelerinin halen engellendiğini söyleyen Karasu, “Tecrit kalktıysa neden bu görüşmelere izin verilmiyor?” dedi.

"SÜRECE TEMKİNLİ YAKLAŞILMALI"

Yeni sürece ilişkin değerlendirmesinde "temkinli yaklaşılması gerektiğini" ifade eden Karasu, "'Bir görüşmeyle tecrit kalktı, her şey yolunda gidiyor, iyiye gidiyor' şeklinde bir yaklaşım yetersiz olur. Hele Türk devlet gerçeği söz konusu olduğunda tabii temkinli yaklaşılır. Bu devletin politikaları belli. Kürtlere karşı politikaları belli" diye konuştu.

"TEŞVİK EDİCİ ADIMLAR ÖNEMLİ"

"İmralı’da tecridin kaldırılması ve Kürt sorununun çözümü için mücadeleye devam edilmesi gerektiğini" kaydeden Karasu, "sürecin olumlu gelişmesi için teşvik edici adımların önemli olduğunu" belirtti.

"GÖRÜŞME OLMASI İYİ"

İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüşmenin olmasının iyi olduğunu belirten Karasu, şunları söyledi: "Sağlığının öğrenilmesi iyidir. Yine Önderlikle görüşme olup Önderliğin düşüncelerinin aktarılması önemlidir. Türk devletinin niyeti ne olursa olsun, yaklaşımı ne olursa olsun bu açıdan biz böyle bir görüşmeye tabii ki değer veriyoruz, anlam veriyoruz. Önderliğimizin bir heyetle görüşmesi, düşüncelerini ortaya koyması çok önemlidir."

"DEM PARTİ EŞ BAŞKANLARI HEYETTE OLMALI"

"Heyette DEM’in eşbaşkanı niye yok? Gerçekten niye yok?" diye soran Karasu, "İmralı'ya DEM gidecekse, DEM’in yönetimi var. Bildiğim kadarıyla Sırrı Süreyya Önder yönetimde değil şu anda. Pervin Buldan HDP eşbaşkanı. Ahmet Türk de belediye başkanıydı. Şunu demek istiyorum DEM Parti’ye bir çağrı oldu. DEM, İmralı’ya dendi. DEM Parti eş başkanları niye içinde yok? En azından birinin olması lazım. Gerçekten en azından o heyette, nezaketen diyebiliriz eşbaşkanlardan biri de olsun" ifadelerini kullandı.