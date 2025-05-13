PKK'nin fesih kararını gazeteler nasıl gördü?

5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen kongre kararlarını dün duyuran PKK, örgütsel yapının feshedildiğini ve silahlı mücadele yönteminin sona erdirildiğini açıkladı.

Bildirgede, "PKK 12. Kongresi, pratikleşme süreci Önder Apo tarafından yönetilmek ve yürütülmek üzere PKK’nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı" ifadelerine yer verildi. PKK'nin sonuç bilgirgesindeki "3. Dünya Savaşı kapsamında Ortadoğu’da yaşanan güncel gelişmeler de Kürt-Türk ilişkilerini yeniden düzenlemeyi kaçınılmaz kılmaktadır" değerlendirmesi dikkat çekti.

Gazetemiz BirGün, PKK'nin kararını "Halk barışa halay durdu, yandaş fırsat devşirdi: İktidar niyetini erken açık etti" başlığıyla gündeme taşıdı. Haberde "PKK'nin aldığı fesih kararı rejim için toplumsal barış olanağından çok Yeni Osmanlıcılık'tan iç cehpenin tahkimatına dek fırsatlar buketi olarak karşılandı" ifadeleri yer aldı.

PKK'nin silah bırakma ve fesih kararı Türkiye ve dünya basınında geniş yer buldu. Karar, gazetelerin 13 Mayıs manşetlerinde şöyle yer buldu: