"PKK'nin kararı sonrası Erdoğan yeniden seçilir mi?" diye soruldu: DEM Parti'de dikkat çeken oran

5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen kongre kararlarını 12 Mayıs'ta duyuran PKK, örgütsel yapıyı feshettiğini ve silahlı mücadele yöntemini sona erdirdi.

Yöneylem Araştırma Genel Koordinatörü olan Siyaset Bilimci Doç. Dr. Derya Kömürcü, silah bırakma sonrası sürecin Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçtirip seçtirmeyeceğini ilişkin anket sonuçlarını paylaşarak değerlendirdi.

Yürütülen "süreç" neticesinde Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçileceğine inanlar %39 inanmayanlar %45 seviyesinde. DEM Parti seçmeninin %69'u sürecin Erdoğan'ın yeniden seçilmesiyle sonuçlanacağını düşünmüyor. AKP seçmeninin %78'i, MHP seçmeninin %52'si buna inanıyor. pic.twitter.com/ftDxjkb5SD — Derya Kömürcü (@derya__komurcu) May 13, 2025

Kömürcü, sosyal medya hesabından grafik ve sayısal verileri paylaştı. Paylaşılanlara göre Erdoğan'ın süreç sonucunda yeniden Cumhurbaşkanı seçileceğine inanlar %39 inanmayanlar, %45 seviyesinde.

DEM PARTİ'DE YÜZDE 68'LİK ORAN

Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesine dair oranları siyasi parti tercihlerine göre yapılan ankette DEM Parti seçmenin büyük bir çoğunluğu Erdoğan'ın yeniden seçilemeyeceğini düşünüyor.

Ankate göre; AKP seçmeninin yüzde 77,7'si; MHP seçmeninin ise yüzde 51,6'sı yeniden seçileceğine inanıyor.

CHP seçmeninin yüzde 71,7'si, İYİ Parti seçmeninin yüzde 75,3'ü, DEM Parti seçmeninin ise yüzde 68,6'ı Erdoğan’ın yeniden seçileceğine inanmıyor.

"ACELECİ YORUMLARDA BULUNMAK İÇİN ERKEN"

Doç. Dr. Kömürcü, "Kamuoyunda sürecin Erdoğan'ın oy desteğinde artışla sonuçlanacağına yönelik bir kanının hakim olduğunu söylemek mümkün değil. Aceleci yorumlarda bulunmak için erken. Süreci kerameti kendinden menkul kehanetler üzerinden değerlendirmemek gerek" değerlendirmesinde bulundu.