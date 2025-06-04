PKK'nin resmi yayın organı kapanıyor

PKK’nin resmi yayın organlarından "Serxwebun", 1978 yılından bu yana sürdürdüğü yayın hayatına son verme kararı verdi.

1978 yılının Eylül ayında, illegal olarak yayın hayatına başlayan "Serxwebûn", ilk sayısında "Çıkarken" manşetiyle PKK’nin resmi kuruluşunu duyurdu.

"Serxwebûn", yayına başladığı Eylül 1978’den Kasım 1979’a bir "esas" ve dört özel sayı olmak üzere toplam beş sayı yayımladı.

521 SAYI VE ÖZEL EKLER YAYIMLANDI

Dergi, 12 Eylül 1980 faşist darbesi nedeniyle yayınlarına ara vermişti.

"Serxwebûn" dergisi, darbenin ardından 1981 yılının temmuz ayında PKK’nin 1. Konferansı'nın belgelerini yayınlayarak bu kez Avrupa'da yeniden yayın hayatına başladı.

Yasal olarak aylık olarak yayın hayatını sürdüren dergi, bu süre zarfında özel eklerin yanı sıra 521 sayı çıkardı.

ÖCALAN'IN KONGRE YAZISINA YER VERİLDİ

Dergi, 521. sayısını 5-7 Mayıs 2025'te gerçekleştirilen PKK'nin 12. Kongresi’ne ayırdı. Son sayıda, PKK'nin fesih kongresinde yapılan konuşmalar, alınan kararlar, Abdullah Öcalan'ın gönderdiği yazı yer aldı.

Derginin yayın hayatına son verme kararına ilişkin "Yeni bir başlangıç" yazısı yer aldı.

Yazıda öne çıkanlar şunlar:

"Serxwebûn’un ikinci dönemi, Temmuz 1981’de gerçekleşen PKK 1. Konferansı’nın belgelerini yayınlayan ilk sayıyla birlikte Ocak 1982’de başladı ve Avrupa’da yasal olarak yayınlanan aylık bir organ oldu. O tarihten günümüze, yani Mayıs 2025’e kadar kesintisiz ve düzenli çıkan aylık bir yayın organı olarak rol oynadı. Ekler olarak yayınladığı onlarca özel sayısı dışında bu 521’inci sayısı ile yayınına son veriyor. Bu biçimde sadece Kürdistan tarihinde rekor kırmakla kalmıyor, aynı zamanda dünya genelinde de ilklere girmeyi başarmış bulunuyor. Yani artık tarihteki yerini almayı fazlasıyla hak ediyor.

Çok açık ki Serxwebûn’un yayın hayatını sonlandırması bir bitiş değil, tersine yeni başlangıçlar için zemin oluşturma ve ön açma niteliğindedir. Demokratik uygarlık kuramının teorik ve ideolojik gerçeğine göre yayın yapan yeni organlar için ön açma amacını taşımaktadır. Bu anlamda bir tarihi döneme damgasını vuran Serxwebûn mirası, yeni dönemde yeni yayın organlarında yaşamaya ve rol oynamaya devam edecektir."