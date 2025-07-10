PKK'nin silah bırakma töreni: Diyarbakır'dan 4 otobüs hareket etti

PKK'nin yarın düzenlenecek silah bırakma töreni için davet edilenler 4 ayrı otobüsle Irak'ın Süleymaniye kentine otobüsle hareket etti.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve yaklaşık 9 aydır devam eden 'yeni süreç' ile ilgili gelişmeler sürüyor.

Öcalan'ın silah bırakma ve fesih kararına olumlu yanıt veren PKK, ilk silah bırakma törenini yarın düzenleyecek.

TÖREN ALANINA GAZETECİ ALINMAYACAK

Törene ilişkin görüntülerin televizyonlardan canlı yayımlanması planlanıyordu ancak daha sonra KCK'den 7 Temmuz'da yapılan açıklamada, "güvenlik" nedeniyle silah bırakmanın yapılacağı tören alanına gazetecilerin alınmayacağı, törenin canlı yayınlanmayacağı duyuruldu.

DEM Parti ise bazı siyasi parti, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda gazeteciyi törene davet etti.

ANKA'da yer alan habere göre, tören için Diyarbakır'dan davetli DEM Parti Heyeti'nden eski ve yeni milletvekilleri, bir grup gazeteciyle birlikte Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Süleymaniye kentine 4 otobüsle hareket etti.

TÖRENE DAİR DETAYLAR NETLEŞİYOR

Bianet'ten Ayşegül Başar'ın haberine göre, akşam saatlerinde Erbil’e ulaşacak olan heyet, ertesi gün sabah saatlerinde törenin izleneceği alana hareket edecek.

Güvenlik nedeniyle saat ve konum bilgisi verilmeyen törene ilişkin detaylar da netleşmeye başladı. Buna göre, PKK'nin temsili silah bırakma töreni yarın Süleymaniye’de, saat 08.00 ile 09.00 arasında gerçekleşecek.

GÖRÜNTÜLER, TÖREN BİTTİKTEN SONRA YAYINLANACAK

Tören iki ayrı alandan izlenebilecek. PKK üyelerinin silah bırakacağı ilk alana izlenim yazacak az sayıda gözlemci alınacak. Bu davetlilerin telefon ve diğer teknik malzemeleri, güvenlik gerekçesiyle alana alınmayacak.

Katılımcıların çoğunluğu ise dev ekranların kurulduğu ikinci bir alanda töreni izleyebilecek. Silah bırakmanın yapılacağı birinci alana, sadece tarafların kabul ettiği, 2 yayın kuruluşunun çalışanları alınacak. Törenin görüntüleri, tören bittikten sonra belirlenen bu iki kuruluş tarafından dünyaya servis edilebilecek.