PKK'nin silah bırakma töreni öncesi DEM Partili siyasetçilerin yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı

Kendisini feshetme kararı alan PKK, IKBY'ye bağlı Süleymaniye kentinde bulunan Casana Mağarası'nda silah bırakma töreni gerçekleştirdi.

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'taki çağrısının ardından PKK, 5-7 Mayıs tarihlerinde fesih kongresi düzenlemişti.

30 PKK'li bugün silahlarını yakarak imha etti.

PKK'nin IKBY bölgesinde düzenlenen törene katılmaları için birkaç gün önce Kürt siyasi hareketinin önde gelen isimlerinin bir kısmının yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı.

AHMET TÜRK'ÜN YASAĞI 8 SENE SONRA KALDIRILDI

31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde üçüncü kez üst üste Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen ve üçüncü kez yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün yurt dışı çıkış yasağının da üç gün önce kaldırıldığı öğrenildi.

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın aktardığına göre Türk, yasağının kaldırılması hakkında "8 yıldır bana yurt dışı çıkış yasağı vardı hakkımda. Üç gün önce buradaki törene de katılabileyim diye yurt dışı yasağım da kaldırıldı" diye konuştu.

Ahmet Türk'ün yanı sıra Kobani Davası'nda çıkan kararın ardından yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edilen Gültan Kışanak ve Sabahat Tuncel'in de yasakları kaldırıldı.

Ayla Akat Ata, Emine Ayna, Mesut Bağcık, Ayşe Yağcı ve Meryem Adıbelli de yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan isimler arasında.