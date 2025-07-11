PKK'nin silah bırakma töreninin ardından DEM Parti'den ilk açıklama: Şimdi hukuki düzenleme zamanı

Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine kendisini feshetme kararı alan PKK'nin 30 mensubunun bugün silahlarını imha etmesinin ardından Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) ilk açıklama geldi.

IKBY sınılarındaki Süleymaniye'de düzenlenen silah bırakma törenine ilişkin açıklama yapan DEM Parti, süreci “demokratik, adil, eşit ve özgür yaşama davet” olarak nitelendirdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 11 Temmuz’u Türkiye için yeni bir dönemin başlangıcı olarak tanımladı.

Açıklamada, bu kararın sadece Kürt meselesinin değil, Türkiye'nin tüm temel sorunlarının demokratik yollarla çözümü için bir güvence oluşturduğu ifade edildi.

“YENİ BİR DÖNEME GİRİYORUZ”

Öcalan'ın çağrısının ardından yapılan silah bırakma töreniyle birlikte Kürt sorununun çözümü ve demokratik Türkiye’nin inşası için yeni bir döneme girildiğini belirten DEM Parti, bu adımın halklar açısından “geleceğe dair umudu büyüttüğünü” ifade etti.

Açıklamada, yüz yıllık acıların son bulduğu, kardeşliğin ve barışın kazanıldığı günlerin hayalinin kurulduğu belirtildi.

“DEMOKRATİK DÖNÜŞÜMÜN ORTAĞI OLACAĞIZ”

Parti yönetimi, Türkiye'nin tüm bölgelerine yayılan bir demokratik dönüşüm sürecinin başladığını savundu. “Bu mukaddes yolculukta hiçbir ferdi, hiçbir kesimi geride bırakmayacağız” denilen açıklamada, Trakya’dan Mezopotamya’ya tüm yurttaşların barışın ortağı olacağı vurgulandı.

"KAZANAN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ OLACAK"

“Kazanan eşitlik, demokrasi ve barış olacaktır. Bu süreci onurla, sabırla, inatla savunacağız” ifadeleri kullanıldı.

DEM Parti ayrıca, 11 Temmuz’u, silahsızlanma ve demokratik siyasete geçiş açısından tarihî bir adım olarak tanımladı ve bu adımı “yürekten selamladığını” belirtti. Açıklamanın sonunda, “Şimdi hep birlikte demokratik siyaseti ve hukuki düzenlemeleri yaparak geleceğin demokratik Türkiye’si için adım atma zamanıdır” çağrısı yapıldı.

DEM Parti'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Ortadoğu ve Türkiye’nin yüzyıllık tarihinde dönüm noktalarından biri bugün yaşanıyor. İmralı’dan 26 yıl sonra gelen görüntülü barış çağrısı, bu toprakların kadim ruhuna seslenişin en güçlü ifadesidir.

İmralı’dan gelen çağrının ardından yapılan PKK’nin silah yakma töreniyle Kürt sorununun çözümü ve Demokratik Türkiye’nin inşası için yeni bir döneme giriliyor. PKK’nin silahlara veda kararı, sadece Kürt meselesinin değil, Türkiye’nin tüm sorunlarının demokratik yollarla çözüleceğinin güvencesini ortaya çıkarmıştır.

'BARIŞ HEPİMİZİN ORTAK KAZANCI'

PKK’lilerin silahlara veda töreni demokratik, adil, eşit, özgür yaşama davettir. Bu tören halklarımızın geleceğe dair umudunu büyütmüştür. Yüz yıllık acının sona erdiği, kardeşliğin zafer kazandığı günleri görme umudumuz artmıştır. Barış hepimizin ortak kazancıdır.

Bu mukaddes yolculukta hiçbir ferdi, hiçbir kesimi geride bırakmayacağız. Anadolu’nun bereketli topraklarından Trakya’nın verimli ovalarına, Karadeniz’in dalgalı kıyılarından Mezopotamya’nın kadim şehirlerine kadar her yurttaş bu demokratik dönüşümün şahidi ve ortağı olacaktır.

Kazanan halklar olacaktır. Kazanan eşitlik, demokrasi ve barış olacaktır. Bu süreci onurla, sabırla, inatla savunacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle, Barış ve Demokratik Toplum Grubu’nun 11 Temmuz 2025’te tarihi bir iradeyle başlattığı silahsızlanma ve demokratik siyasete geçiş hamlesini yürekten selamlıyoruz. Çünkü bu adım sadece Kürt halkının meşru özgürlük mücadelesinde değil, Türkiye’nin ve bütün Ortadoğu’nun barış, eşitlik ve demokratik dönüşüm arayışında yeni bir dönemi başlatmaktadır.

Şimdi hep birlikte demokratik siyaseti ve hukuki düzenlemeleri yaparak geleceğin demokratik Türkiye’si için adım atma zamanıdır, demokratik siyaset mücadelesini büyütme zamanıdır."