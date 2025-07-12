PKK'nin silah bırakmaya başlaması dünya basınında nasıl yankılandı?

30 PKK mensubunun dün IKBY sınırlarındaki Süleymaniye'de düzenlediği silah bırakma töreni uluslararası basında geniş yankı buldu.

Analizlerde, sürecin Türkiye’de yeni bir siyasi uzlaşma zemini yaratabileceği, Ankara’nın barış sürecini yasal çerçeveye kavuşturmak için adımlar atacağı ve bölgesel aktörlerin gözünü özellikle Suriye’deki Kürt güçlerin entegrasyonuna çevirdiği öne çıkarıldı.

REUTERS: SURİYE’DEKİ KÜRTLER İÇİN ENTEGRASYON BASKISINI ARTIRABİLİR

İngiltere merkezli Reuters, Süleymaniye’nin Dukan kasabasında PKK’li 30 militanın silahlarını yaktığı töreni “sembolik ama önemli bir adım” olarak tanımlarken törene Türk ve Iraklı istihbarat yetkilileri, IKBY hükümet yetkilileri ve DEM Parti’den üst düzey isimlerin de katıldığını belirtti.

DEM Parti’nin bu yıl PKK’nin silahsızlanma kararında önemli bir kolaylaştırıcı rol oynadığına dikkat çekildi. Haberde silah bırakmanın olası yansımalarına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“NATO üyesi Türkiye’nin PKK ile çatışmasının sona ermesi, komşu Suriye dahil olmak üzere bölge genelinde sonuçlar doğurabilir. ABD’nin desteklediği ve Ankara’nın PKK’nİn uzantısı olarak gördüğü Suriyeli Kürt güçleri bu kapsamda öne çıkıyor. Washington ve Ankara, bu Kürt güçlerinin, aralık ayında otokratik Devlet Başkanı Beşar Esad’ın devrilmesinden bu yana yeniden yapılandırılan Suriye güvenlik yapısına hızlıca entegre olmasını istiyor. Analistler, PKK’nİn silahsızlanmasının bu entegrasyon baskısını artırabileceğini belirtiyor.’’

BBC: ETKİLERİ TÜRKİYE İKE SINIRLI KALMAYACAK

İngiltere merkezli BBC, PKK’nin Süleymaniye’de düzenlediği silah bırakma törenini “Türkiye ile çatışmayı bitirme yönünde büyük bir adım” olarak tanımladı. BBC, haberde örgütün silahsızlanmasının etkilerinin sadece Türkiye’de değil, Irak, Suriye ve İran’da da hissedileceğine dikkat çekildi.

ANAYASA VURGUSU

BBC ayrıca sürecin Ankara’daki siyasi boyutuna da işaret ederek TBMM’de bir komisyon kurulacağını ve sürecin adımlarını belirleyeceğini belirtti. Yaz tatili öncesinde somut kararlar beklenmediği ve son kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ait olacağı aktarıldı. Haber, Abdullah Öcalan’ın cezaevi koşullarının gözden geçirilebileceğine dair Ankara’dan gelen işaretlere değinirken, olası bir serbest bırakmanın sürecin ileri aşamalarına bırakıldığını not etti. Ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“AK Parti ve Kürt yanlısı DEM Parti, barış süreci ile anayasanın yeniden şekillendirilmesi arasında herhangi bir bağlantı olduğunu reddediyor, ancak Erdoğan DEM desteğini sağlarsa anayasa değişikliklerini geçirme şansı çok daha yüksek olur. Erdoğan anketlerde geride görünüyor, ancak en önemli muhalefet rakibi, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluk suçlamasıyla (kendisi bunu reddediyor) cezaevinde ve geçen hafta daha fazla muhalefet belediye başkanı bir baskı dalgası kapsamında tutuklandı.’’

FRANCE24: PKK’NİN ASKERİ OLARAK ZAYIFLAMASI SİLAHSIZLANMAYI KURTARICI BİR ADIM HALİNE GETİRDİ

Fransa merkezli France 24, töreni, örgütün “silahlı isyandan demokratik siyasete geçişinde bir dönüm noktası” olarak tanımladı. France 24, “Analistler, PKK’nin askeri zayıflığının silahsızlanmayı örgüt için ‘yüz kurtarıcı’ bir hamle haline getirdiğini, bunun aynı zamanda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a onlarca yıllık isyanı sona erdirme başarısını sahiplenme imkânı verdiğini söylüyor’’ ifadelerine yer verdiği haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Terör örgütünün silah bırakma kararını uygulamaya başlaması sürece daha fazla hız kazandıracak” sözlerine de yer verdi.

NYT: SÜRECİN BAŞARIYA ULAŞMASI ERDOĞAN İÇİN BÜYÜK BİR ZAFER OLUR

ABD merkezli The New York Times, PKK’nİn Türkiye, ABD ve AB tarafından 'terör örgütü' olarak sınıflandırıldığını hatırlatırken AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen hafta yaptığı, “PKK terör örgütünün silah bırakması Türkiye için güvenlik, demokrasi ve kalkınma dolu yeni bir dönemin başlangıcı olacak” şeklindeki sözlerine yer verildi.

Haberde “Barış süreci başarıya ulaşır ve PKK silahsızlanırsa, bu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için büyük bir zafer olur; ülkenin en ciddi iç güvenlik tehdidini nihayet ortadan kaldırmanın siyasi kredisini alabilir” değerlendirmesi yapıldı.

AL JAZEERA: YENİ SÜREÇ TÜRKİYE’NİN İÇ SİYASETİNDE YENİ BİR UZLAŞMA ZEMİNİ YARATABİLİR

Katar merkezli Al Jazeera, Irak Kürt Bölgesi’ndeki törenden “son derece sembolik” bir başlangıç olarak söz etti. Sürecin yaz boyunca devam etmesinin beklendiğini aktaran Al Jazeera muhabiri Mahmoud Abdelwahed, PKK’nİn hala Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması gibi talepleri olduğunu belirterek “Bu sadece bir başlangıç, önlerinde uzun bir yol var” ifadelerini kullandı.

Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sürece desteği ve MHP gibi daha önce karşı çıkan milliyetçi partilerin dahi pozisyon değiştirmesi dikkat çekici bir siyasi değişim olarak değerlendirildi. Al Jazeera ayrıca Türkiye’deki muhalefet partilerinin, özellikle CHP ve Kürt siyasetine yakın DEM Partisi’nin barış sürecine destek veren bir tutum benimsediğini aktardı. Haberde süreç için “önemli ama belirsiz bir kırılma noktası” tanımı yapılırken, Türkiye’nin iç siyasetinde bu konunun yeni bir uzlaşma zemini yaratabileceği öngörüsüne yer verildi.

Iraklı yetkililerin törende hazır bulunması ve PKK’nin geçen yıl Bağdat’ta 'yasaklı örgüt' ilan edilmesi ise sürecin Irak açısından da kritik bir değişim işareti olarak yorumlandı. Haberde sınır ötesindeki yerel halkın “temkinli bir umut” taşıdığı, çatışma bölgelerinde yaşayanların “PKK çekilirse artık top atışı olmaz” beklentisiyle süreci izlediği belirtildi.

AL ARABİYA: SÜREÇ UZARSA PROVOKASYONLARA AÇIK HALE GELEBİLİR

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya, PKK’nin Irak’ın kuzeyindeki Süleymaniye bölgesinde başlattığı silah teslim törenini “tarihi bir dönüşüm” olarak nitelendirdi. Haberde ayrıca AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in, Irak’ta yasaklı PKK’nİn silahsızlanma sürecinin 3 ila 5 ay içinde tamamlanması gerektiğini söylediğine yer verildi. Çelik’in, sürecin uzaması durumunda provokasyonlara açık hale geleceği uyarısında bulunduğu belirtildi.

RIA NOVOSTİ: SÜREÇ 3-4 AY İÇİNDE TAMAMLANACAK

Rusya merkezli RIA Novosti, törenin “Ankara’nın Kürt militanlarla yıllardır devam eden kanlı çatışmayı bitirme umutlarını güçlendirdiği’’ belirtildi.

Ajans, sürecin AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müttefiki ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli’nin desteklediği “Terörden Arındırılmış Türkiye” inisiyatifi kapsamında geliştiğini aktardı. RIA Novosti haberinde, Türkiye’nin bu süreci resmiyete kavuşturmak için TBMM’de özel bir komisyon oluşturmayı planladığını ve sürecin 3 ila 4 ay içinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Türk Silahlı Kuvvetleri gözetiminde tamamlanacağını aktardı. Türkiye’ye dönecek PKK üyelerinin isim isim kayıt altına alınacağı ve toplanan silahların imha edileceği ifade edildi.