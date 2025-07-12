PKK'nin silah bırakmaya başlaması gazete manşetlerinde

HABER MERKEZİ

PKK üyesi 30 kişinin dün IKBY sınırlarındaki Süleymaniye'de düzenlenen törenle silahlarını bırakması başta Türkiye olmak üzere dünya gündeminde geniş yankı buldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaklaşık 9 ay önce PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıyla başlayan süreç, dün yeni bir boyuta evrildi.

PKK üyesi 15'i kadın 15'i erkek 30 PKK'li dün Süleymaniye'de bulunan Cesene Mağarası'nda silahlarını bırakarak büyük bir kazana atarak yaktı.

Töreni Ahmet Türk, Leyla Zana, Sırrı Sakık, Meral Danış Beştaş, Tayyip Temel, DEM Eşbaşkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, KDP ve KYB yetkililerinin de aralarında olduğu 300’den fazla kişi izledi. Tören alanına çok sayıda basın kuruluşunun temsilciside davetli olarak katıldı.

PKK'nin silah bırakmaya başlaması hem Türkiye'de hem dünyada geniş yer buldu.

Peki gazeteler, silah bırakma törenini nasıl gördü?