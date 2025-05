PKK, Öcalan’ı ‘baş müzakereci’ ilan etti

PKK'nin siyasî kanadının sözcüsü Zagros Hiwa, AFP'ye yaptığı açıklamada İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Abdullah Öcalan'ın şartlarının iyileştirilmesini ve “sürece liderlik edebilmesi için özgür ve güvenli çalışma koşullarına” izin vermesini beklediklerini söyledi.

Hiwa, PKK'nin Öcalan'ı, örgütün dağılma kararının ardından yapılacak barış görüşmelerinde “baş müzakereci” olarak ilan etti.

#UPDATE The Kurdistan Workers' Party (PKK) said that Turkey should ease prison conditions for its founder Abdullah Ocalan, announcing him as the group's "chief negotiator" for any future peace talks after a decision to disband. pic.twitter.com/g9XqmcnYfm