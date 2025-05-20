PKK, Öcalan’ı ‘baş müzakereci’ ilan etti

PKK'nin siyasî kanadının sözcüsü Zagros Hiwa, AFP'ye yaptığı açıklamada İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Abdullah Öcalan'ın şartlarının iyileştirilmesini ve “sürece liderlik edebilmesi için özgür ve güvenli çalışma koşullarına” izin vermesini beklediklerini söyledi.

Hiwa, PKK'nin Öcalan'ı, örgütün dağılma kararının ardından yapılacak barış görüşmelerinde “baş müzakereci” olarak ilan etti.

#UPDATE The Kurdistan Workers' Party (PKK) said that Turkey should ease prison conditions for its founder Abdullah Ocalan, announcing him as the group's "chief negotiator" for any future peace talks after a decision to disband. pic.twitter.com/g9XqmcnYfm — AFP News Agency (@AFP) May 20, 2025

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'süreci başlatan konuşması' olarak nitelenen ve Öcalan'a 'umut hakkını' da gündeme getiren açıklamasından 5 gün sonra (27 Ekim 2024) Öcalan'ın sözlerini hatırlatarak "İktidara diyoruz ki; bu meselenin baş müzakerecisi Sayın Öcalan'dır. Açın İmralı'nın kapılarını Sayın Öcalan'ın düşünceleri halkla buluşsun" demişti.

KCK yöneticisi Remzi Kartal da 23 Ekim'de yaptığı açıklamada "Bir süreç olacaksa, mutlak surette Abdullah Öcalan'ın başmüzakereci olarak yer alabileceği bir süreç dikkate alınabilir. Herkesin bu temelde yaklaşması gerekiyor. Bunun dışında yaklaşımlar oyundur, tezgahtır, tuzaktır. Adını böyle koymak lazım" demişti.

DEM Parti İmralı heyeti ile Abdullah Öcalan, süreç başladığından bu yana 5 kez görüştü. Son görüşme 18 Mayıs Pazar günü yapılmıştı.