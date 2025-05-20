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PKK, Öcalan’ı ‘baş müzakereci’ ilan etti

PKK sözcüsü Zagros Hiwa, AFP'ye yaptığı açıklamada gelecekteki 'barış görüşmelerini' yürütmek için Abdullah Öcalan'ın 'baş müzakereci' olduğunu söyledi.

Güncel
  • 20.05.2025 14:34
  • Giriş: 20.05.2025 14:34
  • Güncelleme: 20.05.2025 14:47
Kaynak: Haber Merkezi
PKK, Öcalan’ı ‘baş müzakereci’ ilan etti

PKK'nin siyasî kanadının sözcüsü Zagros Hiwa, AFP'ye yaptığı açıklamada İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Abdullah Öcalan'ın şartlarının iyileştirilmesini ve “sürece liderlik edebilmesi için özgür ve güvenli çalışma koşullarına” izin vermesini beklediklerini söyledi.

Hiwa, PKK'nin Öcalan'ı, örgütün dağılma kararının ardından yapılacak barış görüşmelerinde “baş müzakereci” olarak ilan etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'süreci başlatan konuşması' olarak nitelenen ve Öcalan'a 'umut hakkını' da gündeme getiren açıklamasından 5 gün sonra (27 Ekim 2024) Öcalan'ın sözlerini hatırlatarak "İktidara diyoruz ki; bu meselenin baş müzakerecisi Sayın Öcalan'dır. Açın İmralı'nın kapılarını Sayın Öcalan'ın düşünceleri halkla buluşsun" demişti.

KCK yöneticisi Remzi Kartal da 23 Ekim'de yaptığı açıklamada "Bir süreç olacaksa, mutlak surette Abdullah Öcalan'ın başmüzakereci olarak yer alabileceği bir süreç dikkate alınabilir. Herkesin bu temelde yaklaşması gerekiyor. Bunun dışında yaklaşımlar oyundur, tezgahtır, tuzaktır. Adını böyle koymak lazım" demişti.

DEM Parti İmralı heyeti ile Abdullah Öcalan, süreç başladığından bu yana 5 kez görüştü. Son görüşme 18 Mayıs Pazar günü yapılmıştı.

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