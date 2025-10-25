PKK "tarihi bir adım atacağını" duyurdu

HABER MERKEZİ

PKK, yarın yapılacak basın açıklamasıyla "tarihi bir adım" atacağının duyurusunu yaptı.

Rojnews'in "güvenilir kaynaklardan" aldığı bilgiye göre, PKK, Abdullah Öcalan'ın çağrısı ve 12. Kongre kararları doğrultusunda "yeni bir tarihi adım" atacak.

Aynı kaynaklara göre, yarın (26 Ekim) düzenlenecek bir basın toplantısıyla "tarihi adım" kamuoyuyla paylaşılacak.

BİR GRUP, BAŞKA BÖLGEYE NAKLEDİLEBİLİR

Rudaw’ın aktardığı bilgiye göre, basın toplantısında resmi bir bildiri okunacak ve PKK'nin çözüm sürecine yönelik yeni adımı hakkında kamuoyuna bilgi verilecek.

Başka bir kaynak, "Bu adım, barış süreci için bir grup gerilla tarafından atılacak. Bu grubun bir bölgeden başka bir bölgeye nakledilmesi söz konusu olabilir" dedi.

AÇIKLAMA KANDİL’DE

KCK'den üst düzey bir kaynak da, "Açıklama, Süleymaniye’nin Raperin ilçesindeki Kandil Dağı eteklerinde yapılacak” bilgisini verdi.

Kaynak, "Bu adım, PKK tarafından atılacak pratik bir adımın ilk aşaması olacak" dedi.

ERDOĞAN-DEM PARTİ GÖRÜŞMESİ

Öte yandan PKK’nin yarın atacağı iddia edilen "tarihi adımın" Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti ile AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesi duyurulması dikkat çekti.

TBMM bünyesinde Ağustos ayında kurulan "Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu" ise 30 Ekim'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u dinleyecek.