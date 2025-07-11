PKK temsili silah bırakacak

Haber Merkezi

Süleymaniye’de yapılacak törene katılacak siyasetçiler, aydınlar, hak savunucuları ve gazetecilerden oluşan 140 kişilik heyet, dün yola çıktı.

PKK, Abdullah Öcalan’ın yaptığı çağrı üzerine bugün Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne bağlı Süleymaniye’de ‘silah bırakma’ töreni düzenleyecek. Törene katılmak üzere Diyarbakır’da bir araya gelen siyasetçi, aydın, hak savunucusu ve gazetecilerden oluşan 140 kişilik grup Erbil’e doğru yola çıktı.

1999’dan bu yana İmralı Adası’ndaki cezaevinde bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan’ın, 26 yıl sonra ilk kez yayınlanan görüntülü mesajında “Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum. Ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum” demişti. KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanlığı, Öcalan’ın çağrısına uyacağını açıkladı ve “Sürecin tek taraflı ve sadece bizim atacağımız adımlarla ilerlemeyeceği bilinmelidir” uyarısında bulundu.

Rûdaw’a konuşan bir kaynak, “Tören için tüm hazırlıklar tamamlandı. İlgili siyasi taraflar ve gazeteciler davet edildi” bilgisini paylaştı. KCK, Kürdistan Bölgesi’nin iki ana siyasi gücü olan KDP ve KYB’yi törene resmi olarak davet etti.

Törenin bugün saat 08.00 ile 09.00 arasında gerçekleştirileceği bilgisine yer verilen açıklamada, “Törenin yapılacağı yer kamuoyuna açıklanmayacaktır” denildi. Açıklamada ayrıca, şu ifadelere yer verildi: “Törene katılım için önceden herhangi bir kayıt zorunluluğu yoktur. Ancak, katılımcıların özel basın kartlarını ya da kimlik belgelerini yanlarında bulundurup kendilerini tanıtmaları gereklidir.