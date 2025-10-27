PKK tüm güçleri ülkeden çekecek

Politika Servisi

PKK, Abdullah Öcalan’ın onayıyla Türkiye’deki tüm güçlerini geri çekmeye başladıklarını duyurdu. Açıklamada, sürecin ilerlemesi için “gecikmeden” hukuki ve siyasi düzenlemeler talep edildi. Irak’ın Süleymaniye kenti yakınlarındaki Kandil Dağı’nın eteklerinde, bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamanın yapıldığı alanda, Türkiye'den ayrılarak Irak’a geldiği belirtilenlerden 23 kişilik bir grup da vardı.

PKK yönetimi, Kandil'de yaptığı açıklamada, "HPG ve YJA-Star militanlarının Türkiye sınırları içinden 'Medya Savunma Alanları'na çekilmeye başladığını" bildirdi. "Süreci ikinci bir aşamaya taşıyabilmek amacıyla ön açıcı yeni pratik adımlar atmaya çalışılmaktadır" denilen açıklamada, "Sürecin gerektirdiği hukuki ve siyasi yaklaşımlar gecikmeden gösterilmelidir. Bu çerçevede PKK’ye özgü Geçiş Hukuku esas alınmalı, demokratik siyasete katılabilmek için gerekli özgürlük ve demokratik entegrasyon yasaları gecikmeden çıkarılmalıdır" ifadeleri yer aldı.

ENTEGRASYON VURGUSU

ANF'nin paylaştığı, PKK yönetiminin açıklamasında şunlar denildi:“Kuşkusuz attığımız bu adımların etki düzeyini pratik gösterecektir. Ancak attığımız bu pratik adımlar da PKK’nin 12. Kongre Kararlarını uygulamadaki kararlılığı ve net tutumumuzu bir kez daha ortaya koymaktadır.

Çok açık ki biz 12. Kongre Kararlarına bağlıyız ve uygulamakta kararlıyız. Ama bunların pratikleşmesi için de yine PKK 12. Kongresinin aldığı kararlar doğrultusunda sürecin gerektirdiği hukuki ve siyasi yaklaşımlar gecikmeden gösterilmelidir. Bu çerçevede PKK’ye özgü Geçiş Hukuku esas alınmalı, demokratik siyasete katılabilmek için gerekli özgürlük ve demokratik entegrasyon yasaları gecikmeden çıkarılmalıdır.”

AKP Sözcüsü Çelik, PKK’nin Türkiye’deki güçlerini geri çekme kararına ilişkin, "Adımların atılması, hedeflere ulaşılmasını sağlayacaktır. Sürecin devam etmesiyle, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çizeceği pozitif çerçeve netleşecektir" dedi. DEM Parti ise PKK yönetiminin attığı adıma ilişkin bugün Ankara'da bulunan Hilton Otel'de basın toplantısını düzenleyecek. Öte yandan İmralı Heyeti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı görüşme 30 Ekim'e ertelendi.

TV100 kanalında soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, kararı "olumlu" olarak değerlendirdi.

"İnşallah DEM Parti de bu sürece halel getirmeme, bu süreci baltalamama adına, yazılanların, çizilenlerin bütün halkımızı, vicdanı rahatlatacak bir noktaya doğru sürecin umarım en güzel şekilde nihayete ermesini temenni ediyoruz" dedi.

Saral sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oyunbozanlık olursa da biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yiz, biz muz cumhuriyeti değiliz. Biz büyük bir ülkeyiz, büyük bir devletiz. Gerekeni de yaparız."

AKP Genel Başkan Vekili ve Bursa milletvekili Efkan Ala son gelişmeleri "terörün tasfiyesine yönelik önemli bir aşamanın daha geride bırakılması" olarak değerlendirdi.

∗∗∗

BÖLGE HALKI ADIMLARI YETERLİ GÖRMÜYOR

SAMER Saha Araştırmaları Merkezi tarafından; Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yer alan 16 kentte bin 543 kişiyle yüz yüze yapılan görüşmelerden çıkan sonuçlara göre bölge halkı inandırıcı adımların atılmadığını düşünüyor. Katılımcıların yalnızca yüzde 25,6’sı hükümetin son bir yıldaki söylem ve uygulamalarını barış süreciyle uyumlu bulurken, yüzde 47,7’si olumsuz buldu.

Araştırmaya göre Mecliste Kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarının sürecin ilerlemesine dönük etkisi konusunda inançları zayıf. Görüşmecilerin toplamda yüzde 29,4’ü komisyonun etki edeceğini, yüzde 30,1’i kararsız olduğunu, toplamda yüzde 40,5’i ise etkisinin sınırlı olacağını düşündüklerini bildirdi.

Araştırmada ayrıca katılımcıların yüzde 59,7’si Türkiye’nin birinci önemli sorunu olarak ekonomik kriz ve işsizliği, yüzde 21,2’si Kürt sorununu, yüzde 6,4’ü hukuk sistemini, yüzde 5,3’ü eğitim sistemini belirtti.