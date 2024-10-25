PKK, TUSAŞ saldırısını üstlendi: Örgütten dikkat çeken açıklama

Ankara'nın Kazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesisine düzenlenen ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı PKK üstlendi.

PKK'ye bağlı Halk Savunma Merkezi (HSM) tarafından yapılan açıklamada saldırı için "Ölümsüzler Taburu’nun bir otonom timi tarafından yapılmıştır” denildi.

Açıklamada, katledilenlerden sadece taksici Murat Arslan “sivil” olarak tanımlandı ve örgütün “sivillere dönük bir yönelimin gerçekleştirmediği” iddia edildi.

"GÜNDEMLE İLİŞKİSİ YOK"

23 Ekim tarihli saldırının, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'a Meclis'te konuşma çağrısı yapmasından bir gün sonra yapılması, "Örgüt, saldırıyı bu çağrıya cevap olarak mı gerçekleştirdi?" sorusunu gündeme getirmişti.

Örgüt tarafından yapılan açıklamada saldırının uzun süredir planlandığı ve Türkiye'deki siyasi gündemle ilişkisi olmadığı öne sürüldü.

"TAKTİK" SAVUNMASI

PKK'nin açıklamasında, örgütün bir süredir eylem yapmamasının zayıflamasından değil 'taktik' olarak tercih edilmesinden kaynaklandığı savunuldu.

ÖCALAN'IN MESAJINA DEĞİNİLDİ

Öte yandan açıklamada, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mesajının kamuoyuna yansımasının "olumlu olduğu" aktarıldı.