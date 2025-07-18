"PKK üyeliği" iddiasıyla yargılanıyordu: Eski belediye daire başkanına beraat

PKK üyeliği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve eski Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş hakkında beraat kararı verildi.

Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Gündeş ve avukatlar katıldı.

Mahkeme heyeti başkanı, Gündeş'e hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasından 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi istenen mütalaayı hatırlattı.

Söz verilen Gündeş, suçsuz olduğunu belirterek, beraatını talep etti.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, üzerine atılı suçu işlemediğine kanaat getirdiği Gündeş'in beratine hükmetti.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE ETMİŞTİ

Mersin'de 2022'de Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı olan Gündeş, PKK soruşturması kapsamında tutuklanmış ve hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Gündeş, davanın ilk duruşmasında, yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol şartıyla sanık tahliye edilmişti.