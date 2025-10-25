"PKK, yarın önemli bir adım atacak" iddiası

PKK’nin yarın yapılacak basın açıklamasıyla "tarihi bir adım" atacağı iddia edildi.

Rojnews'in "güvenilir kaynaklardan" aldığı bilgiye göre, PKK, Abdullah Öcalan'ın çağrısı ve 12. Kongre kararları doğrultusunda "yeni bir tarihi adım" atacak.

Aynı kaynaklara göre, yarın (26 Ekim) düzenlenecek bir basın toplantısıyla iddia edilen "tarihi adımın" kamuoyuyla paylaşılacağı öne sürüldü.

Haberde basın açıklamasının yeri ve saatine ilişkin ise bilgiye yer verilmedi.

ERDOĞAN-DEM PARTİ GÖRÜŞMESİ

Öte yandan PKK’nin yarın atacağı iddia edilen "tarihi adımın" Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Partisi) İmralı Heyeti ile AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesi duyurulması dikkat çekti.

TBMM bünyesinde Ağustos ayında kurulan "Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu" ise 30 Ekim'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşecek.