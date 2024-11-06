PKK yöneticilerinden Bese Hozat: İktidarın derdi kendini ayakta tutmak

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat, Türkiye'de bir süredir devam eden yeni 'süreç' tartışmalarına ilişkin "Bu iktidarın derdi kendini ayakta tutmaktır" dedi.

Medya Haber'e konuşan Hozat, Türkiye'de son aylarda yaşanan yeni 'çözüm süreci' tarışmaları, PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapılan görüşme, TUSAŞ saldırısı ve kayyum atamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Hozat, 23 Ekim'de PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeyi anımsatarak "Kürt sorunun demokratik çözümünü Türk devleti Önder Apo'yu muhatap alarak çözmelidir. Önder Apo müzakereye hazırdır. Buna açık bir biçimde tekrardan kamuoyuna deklare etti. Durduğu noktayı tekrardan ifade etti" dedi.

"İRADESİNİN ARKASINDAYIZ"

Kürt sorununun çözümü için Öcalan'ı işaret eden Hozat, "Biz de Önder Apo'nun iradesinin arkasındayız hareket olarak" diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın 'oyun peşinde' olduğunu ifade eden Hozat, "Alavere dalavere ile Kürtleri aldatarak, kandırarak bu zor süreçten az bir zararla kendisini çıkarmaya çalışıyor, düze çıkarmaya çalışıyor. Bu iktidarın bütün hesabı kitabı budur" ifadelerine yer verdi.

"İKTİDARIN DERDİ TÜRKİYE'NİN DEMOKRATİKLEŞMESİ DEĞİLDİR"

İktidarın esas amacının Kürt sorununu çözümü olmadığını belirten Hozat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu iktidarın derdi, Kürt sorununun demokratik çözümü Türkiye'nin demokratikleşmesi değildir. Halkların kardeşçe bir arada yaşaması değildir. Bununla ilgilenmiyor. Derdi bu değil. Bütün derdi kendi iktidarıdır. Kendi iktidarını ayakta tutmaktır. Kendi iktidar bekasıdır. Kendi bekasıdır."