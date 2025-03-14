PKK yöneticisi Bayık: Koşullar sağlanırsa kongre toplanır, bu koşullarda mümkün değil

PKK yöneticilerinden Cemil Bayık, "Koşullar sağlanırsa kongre toplanır, bu koşullarda mümkün değil" dedi.

Bayık, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Örgütün bir değişim/dönüşüm süreci gerçekleştirdiğini söyleyen Bayık, bölgede devam eden operasyonlara işaret etti.

ANF'nin aktardığına göre, Türkiye'nin askeri operasyonlarına dikkat çeken ve "Herkes biliyor ki bu koşullarda kongrenin toplanması mümkün değildir ve tehlikelidir" diyen Bayık, koşulların sağlanması durumunda kongrenin toplanıp karar alacağını söyledi.

Bayık, "Koşullar sağlanırsa, kongre toplanır ve o kararları alır. Hareket bunu zaten açık bir şekilde ilan etti. Eşbaşkanlık olarak biz de bunu ilan ettik. Herkes de bunu biliyor" diye konuştu.

HTŞ-SDG ANLAŞMASI

Suriye'de geçici hükümet konumunda bulunan Heyet Tahrir eş-Şam'ın (HTŞ) ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında imzalanan anlaşmaya yönelik de konuşan Bayık, "Bu başlangıçtır, iyi bir başlangıçtır. Aleviler de bilmelidir ki, bu hamlenin temel güçlerinden biri de onlardır" dedi.

Bayık, özetle şunları söyledi:

"Türkiye’de demokrasi gelişirse, Kürt sorunu dahil Türkiye’deki tüm sorunlar çözülür. Bu durum Ortadoğu’da büyük bir etki yaratır. Ortadoğu’da da demokratikleşme gelişir. Demokratik ulus, halkların kardeşliği, halkların birliği, adalet sağlanır. Şimdiden bile hamlenin etkileri Suriye’de görülüyor. Şu an Suriye’de, Kuzey ve Doğu Suriye ile Şam hükümeti bir ittifak gerçekleştirdi. Bu başlangıçtır, iyi bir başlangıçtır. Aleviler de bilmelidir ki, bu hamlenin temel güçlerinden biri de onlardır."