PKK yöneticisi Duran Kalkan: Cumhuriyeti kuran partiye bunu yapanlar, Kürt’ün adını söyleyene neler yapmaz?

PKK kurucularından Duran Kalkan, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı ve akabinde parti genel merkezinin polis baskınıyla boşaltılması hakkında açıklamalarda bulundu.

Mezopotamya Ajansı'nın (MA) MedyaHaber'den aktardığına göre Duran Kalkan, süreçle ilgili iktidara eleştirilerde bulundu.

"ÖZGÜRLÜK YASASI ÇIKARILMALI"

Nisan ayında birtakım yasal düzenlemelerin TBMM'ye getirileceği yönünde iddialar olduğunu ancak bunun gerçekleşmediğini hatırlatan Duran Kalkan, "Hiçbir adım atılmadı. Eğer çözümde ciddilerse ben net bir yol haritası sunuyorum" dedi ve şunları söyledi:

"İkinci aşamaya geçilmeli ve demokratik siyaset yasaları çıkarılmalıdır. Başta Rêber Apo olmak üzere, onun özgür yaşar ve çalışır koşullara kavuşmasını sağlayacak bir 'özgürlük yasası' çıkarılmalıdır. Rêber Apo siyaset yapmaya başlamalı ve demokratik siyasetin önü açılmalıdır. Bu sağlandığı an, Avrupa’dan da dağdan da herkes onun yanına gelir. Biz silahlı mücadeleyi durdurma kararı almadık sadece; siyasi mücadele stratejisinden demokratik siyaset stratejisine geçtik. Ancak hükümet tasfiye peşinde koşuyor."

"ÖZGÜR ÖZEL KÜRT HALKINDAN SÖZ ETTİĞİ İÇİN HEDEF ALINIYOR"

CHP'de genel başkan değişimi yaşanan kurultayın 'mutlak butlan' kararıyla geçersiz sayılması ve CHP Genel Merkezi'nin polis baskınıyla boşaltılması hakkında da konuşan Duran Kalkan "Cumhuriyeti kuran partiye bile bunu yapanlar, Kürt’ün adını söyleyene neler yapmaz?" diye sordu ve şu ifadeler kullandı:

"Eskiden darbeler ordu karargâhında planlanırdı, şimdi yargı odalarında planlanıyor. AK Parti yargıyı rakiplerini bastırmak için kullanıyor. Özgür Özel Kürt halkından ve Kürtlerin haklarından söz ettiği için hedef alınıyor. Devlet Bahçeli buna hemen tepki gösterdi çünkü onların yol haritasında Kürt’ün adı bile yok. CHP yönetimi bu baskılar karşısında geri adım atmamalıdır. Cumhuriyeti kuran partiye bile bunu yapanlar, Kürt’ün adını söyleyene neler yapmaz? Bu antidemokratik saldırılar, sistemin Kürt sorununa olan tahammülsüzlüğünden kaynaklanıyor."