PKK yöneticisi Duran Kalkan: "Her şey Apo’nun fiziki özgürlüğüne bağlı"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı ve siyasetteki 'çözüm süreci' tartışmalarının yankıları devam ediyor.

PKK Yürütme Komitesi Üyesi Duran Kalkan, Bahçeli'nin çağrısını değerlendirdi ve tartışılan sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öcalan'dan kamuoyuna yansıyan mesaja olumlu yaklaşan Kalkan, "Gücünü ortaya koydu" dedi ve Öcalan'ın geliştireceği tutumu destekleyeceklerini dile getirdi.

Bahçeli'nin çağrısına göndermede bulunarak Öcalan'ın süreçte rol oynaması isteniyorsa "uygun koşulların sağlanması gerektiğini" söyleyen Kalkan, Medya Haber'e yaptığı açıklamalarda şunları kaydetti:

"Önder Apo'dan rol oynaması için çağrıda bulunanlar vardı. Hazır olduğunu ve gücünün bulunduğunu söyledi. Ama tabii bunun için uygun koşulların yaratılması gerekli. Elbette dünyadan tecrit edilmiş, İmralı ortamında olmaz bunlar. Çünkü aktif bir çalışma gerekli. Bu bakımdan İmralı işkence tecrit ve soykırım sistemi içerisinde olmaz.

Gerçekten Önder Apo'nun rol oynamasını istiyorlarsa, söz konusu çevreler, bağcı dövmek istemiyorlarsa, özel savaş taktiği yapmıyorlarsa, o zaman uygun koşullar yaratmalılar. Başka türlü olmaz. Böyle adım atmazlarsa da bu hiç güven vermez.

Zaten dikkat edelim, çok fazla güven vermedi. Herkes bu tür çağrılara kuşkuyla yaklaştı. Nereden çıktı bu dediler. Halbuki çok doğal bir durumdu. "