PKK yöneticisi Duran Kalkan: Kürtler kimsenin askeri olmayacak

PKK yöneticisi Duran Kalkan, İsrail ve ABD'nin İran'a açtığı savaş ve İran'daki Kürtlerin durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Medya Haber kanalına konuşan Duran Kalkan, İran'daki rejimin demokratikleşmesi gerektiğini ancak bunun ABD ve İsrail'in müdahalesiyle olmayacağını söyledi.

“Çözümü İran’ın halkları yaratacak. İran bütünlüğü içerisinde yaratılacak. Öyle bölünüp parçalanmasına da kimse itibar etmemeli” diyen Kalkan, Kürtlerin de İran’daki olası gelişmelere dış güçlerin hesabıyla yaklaşmaması gerektiğini savundu.

"KÜRTLER, BİRİNİN ÇIKAR ARACI OLACAK DURUMDA DEĞİL"

İran'da '36 yıldır süren bir savaş' olduğunu savunan Kalkan, “Kürtler onun bunun askeri olacak, onun bunun çıkar aracı olacak durumda değiller. Bu savaşın Ortadoğu halklarına herhangi bir faydası yok. Ne ABD-İsrail hattı ne de ulus-devlet statükoculuğu halklara çözüm sunar” dedi.

İran'daki Kürtlerin savaş sırasında ABD planlarıyla uyumlu şekilde rejime karşı silahlı isyan başlatacağına dair iddialara da tepki gösteren Duran Kalkan, şöyle konuştu:

"Farz edelim saldıran güçler ABD, İsrail kazandılar. Ne olacak, ne değişecek? Bilmem kime askerlik yapacakmış Kürtler. Kürtler kendilerini biliyorlar. Tarihin derinliklerinden geliyorlar. Yüzyıldır da özgürlük için mücadele ediyorlar. Onun bunun askeri olacak, onun bunun çıkar aracı olacak durumda değiller."