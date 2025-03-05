PKK yöneticisi Karasu: “PKK’nin feshini gerçekleştireceğiz, kimsenin tereddüdü olmasın"

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat'ta yaptığı silah bırakma ve fesih çağrısının ardından yaşanan tartışmalara ilişkin konuşan örgüt yöneticisi Mustafa Karasu, PKK'nin feshini gerçekleştireceklerini açıkladı.

PKK'nin üst düzey sorumlusu Mustafa Karasu, katıldığı bir televizyon programında Öcalan’ın çağrısına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"KİMSENİN TEREDDÜDÜ OLMASIN"

"PKK, Abdullah Öcalan’ın çağrısına uyacak mı?” tartışmalarına ilişkin konuşan Karasu, şunları söyledi:

"PKK bir önderlik hareketidir. PKK’nin politikasını, ideolojisini önderlik belirlemiştir. Biz bir bütün olarak bu hareketi, mücadeleyi temsil edemeyiz ama önderlik bir bütün olarak bu hareketi temsil etmeyi ifade ediyor. Biz bu bilinçteyiz. Hep bu yaklaşım içinde olduk. Önderliğin ortaya koyduğu dönüşümü, PKK’nin feshini, silahlı mücadelenin sonlandırmasını gerçekleştireceğiz. Bu konuda hiç kimsenin tereddüdü olmasın. Devletin ve iktidarın da hiçbir bahaneye sığınmadan demokratikleşme doğrultusunda gereklilikleri yapması gerekiyor."

PKK, ATEŞKES İLAN ETMİŞTİ

Öcalan'ın çağrısının ardından açıklama yayımlayan PKK, ateşkes ilan etmiş ve fesih kongresini toplamak için Abdullah Öcalan'ın kongreyi yönetmesinin imkanlarının sağlanması gerektiğini duyurmuştu.