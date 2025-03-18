PKK yöneticisi Karayılan: Herkesin ikna olması için süreci Öcalan örgütlemeli

PKK Yürütme Komitesi Üyesi Murat Karayılan, örgütün kendini feshetmesi, silah bırakması ve kongreyi gerçekleştirmesi için İmralı'da cezaevinde bulunan Abdullah Öcalan'ın "fiziki şartlarının oluşturulması" gerektiğini ifade etti.

Karayılan, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta DEM Parti heyeti aracılığıyla yaptığı fesih ve silah bırakma çağrısının ardından yaşanan gelişmeleri Sterk TV’de yayınlanan özel bir programda değerlendirdi.

Kongre toplama, parti feshetme ve silah bırakma adımlarının ancak Öcalan'ın "örgütleyip yönlendirebileceği bir süreç" olduğunun altını çizen Karayılan, "Devletin de buna uygun yasal düzenlemeler yaparak Önder Apo’nun önünü açması gerekir" dedi.

"İKNA OLMAYAN KİŞİLERLE KONUŞABİLMELİ"

Devletin kendilerini 'doğru anlaması' gerektiğini belirten Karayılan, "Hiçbir grubun dışarıda kalmaması, herkesin ikna olması için böyle olmasını belirtiyoruz. Bazıları bunları şart olarak yorumluyor ve ‘şart kabul etmiyoruz’ diyor ancak bu, tekerin dönmesi için bir ihtiyaçtır" diye konuştu.

Sürecin Öcalan'ın mesajları ile yürütülemeyeceğini ifade eden Karayılan, "Evet, belki kongre alanına gelemez ve dışarıdan katılır; bu anlamda teknik de bir rol oynayabilir ama yanına heyet gidip gelmeli, heyetlere perspektif verip göndermeli, ikna olmayan kişilerle ayrıca konuşabilmeli" sözlerine yer verdi.

Mevcut durumda yaşananlardan 'ikna olmayanların' olduğunu ve bazı hususların söz konusu kişilere bırakılması gerektiğini belirten Karayılan, "Herkes bilmeli ki, mevcut durumda ikna olmayan arkadaşlarımız, savaşçılarımız ve komutanlarımız vardır. Dışarıdan böyle konuşan arkadaşlar bildikleri kadarıyla değerlendiriyorlar fakat biz buradayız ve daha iyi biliyoruz" dedi.

"ÇAĞRI YAPMIYORUM"

Öcalan'ın çağrısına 'olumlu' yanıt verdiklerini, "1999'dan sonra Öcalan'ın özgürlüğünü sağlamak amacıyla PKK'ye katılanların örgütün çoğunluğunu oluşturduğunu" belirten Karayılan, "Bu arkadaşların Önderliğin sesini duymayana, Önderliğin özgürlüğünün önünün açıldığını görmeyene kadar kolay kolay ikna olmaları mümkün değil. Bundan ötürü çağrı yapmıyorum, dedim. Çünkü ben arkadaşlarla yaşıyorum, tanıyorum, biliyorum. İkna olmadan gerçekleştirmeyecekleri bir şey için neden çağrı yapayım! Elbette çağrı yapmam; çünkü yerini bulmaz" diye konuştu.

Sürecin birçok kesim tarafından 'sabote' edilmeye çalışıldığını ifade eden Karayılan, "Açık ki devlet tarafında da sabote etmek isteyen kanatlar vardır, Kürt tarafında da vardır. Daha da önemlisi Ortadoğu bölgesinde bu savaşın devam etmesini arzulayan birçok kesim vardır" sözlerini kullandı.