PKK yöneticisi Karayılan: Şu an itibarıyla süreç dondurulmuştur, bizim gördüğümüz budur

PKK yöneticisi Murat Karayılan, PKK'nin silahsızlanmasını hedefleyen ve iktidarın 'terörsüz Türkiye' olarak adlandırdığı sürece ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu an itibarıyla süreç dondurulmuştur. Bize yansıyan ve bizim gördüğümüz budur" dedi.

ANF'ye konuşan Karayılan, DEM Parti İmralı Heyeti'nin yaklaşık bir aydır PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşme yapmamasını sürecin gidişatıyla bağlantılı gördüğünü belirtti:

"Hükümet ve AKP yetkilileri tarafından çözüm yasalarının çıkacağı ay olarak belirlenen ve herkesin heyecanla beklediği nisan ayında Önder Apo ile hiçbir görüşmenin olmamış olması normal olmadığı gibi, sürecin geleceği açısından da bir tehlike işaretidir. Anlaşıldığı kadarıyla bu görüşmede gündeme gelen ve tartışılan konular ekseninde iktidar ve devletin üst katı nezdinde sürecin dondurulmasına yol açacak bir sonuca varılmıştır. Şu an itibarıyla süreç dondurulmuştur. Bize yansıyan ve bizim gördüğümüz budur. Aylarca sürdürülen meclis komisyonu faaliyetlerinin sonucu olarak ortaya çıkan resmi bir rapora rağmen sürecin yürütülmemesinin başka bir izahı olamaz."

"SİLAHLI MÜCADELENİN SONA ERMESİ SIRADAN BİR KARAR DEĞİL"

Karayılan, iktidar çevrelerinden gelen "Kürt hareketi adım atmıyor" eleştirilerine de şöyle yanıt verdi:

"İktidarın adım atması için gerekenlerin hepsini eksiksiz bir biçimde yaptığımız aşikârdır. Bunlar kamuoyuna açık olarak yapılan şeylerdir. Bir örgütün 42 yıldır yürüttüğü mücadele tarzı olan silahlı mücadele stratejisini sona erdirmesi ve kendini feshetmesi sıradan bir karar değildir. En stratejik bir karardır. Bu karar ve peşi sıra atılan adımlar duruyorken kimse bizim adım atmadığımızı söyleyemez."

"YASAL GÜVENCE OLMADAN SİLAH BIRAKMAK AKIL DIŞI"

Karayılan, iktidar kanadından gelen "önce silah bırakma, sonra yasal düzenleme" yaklaşımını da eleştirdi:

"Bu tutum, en hafif deyimle, işi yokuşa sürmedir, teslimiyeti dayatmadır. Sahayı bilen ve gerçekçi düşünen her insan çok iyi bilir ki, pratik sahada bunun gerçekleşmesinin mümkünatı yoktur. Ortadoğu kaynıyor. Her tarafta vızır vızır dronlar, füzeler uçuşuyor. Mevcut durumda güçlerimizin güvencesi, kurduğumuz güvenlik sistemi ve silahlarımızdır. Yasal bir güvence olmadan bizim bu zeminde silah bırakmamız akıl dışı olur."