PKK yöneticisi Murat Karayılan: Sürecin tersine dönmesi uzak bir ihtimal değil

PKK yöneticisi Murat Karayılan, örgütün feshini öngören süreç ve İsrail ile ABD'nin İran'a yönelik saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu.

ANF'ye konuşan Karayılan, sürecin mevcut aşamasında iktidarın artık somut adım atması gerektiğini belirterek nisan ayına işaret etti:

“Türk devlet yetkililerinin de bu konuları düşünmelerini, bu temelde stratejik bir karar vermelerini ve Kürt sorununun kökten çözümü için belki bir kerede olmasa da yol alınması için karar almalarını ve adım atmalarını umuyorum. Beklentimiz bu yöndedir, bu çerçevede önümüzdeki ay çok önemlidir."

'ÇÖZÜM' İÇİN İKİ ŞART

'Köklü bir çözüm için' devletin adım atması gerektiğini vurgulayan Karayılan, “Kürtlerin yasal statüye kavuşması ve Önder Apo’nun özgürlüğü gerçekleşmediği sürece mevcut sorun da köklü bir biçimde çözülemez. Köklü bir çözüm için kesinlikle devlet bu çerçevede adım atmalı” dedi.

"SÜRECİN TERSİNE DÖNMESİ UZAK İHTİMAL DEĞİL"

Sürecin hem olumlu hem olumsuz sonuçlanma ihtimaline dikkat çeken Murat Karayılan, "Sürecin nasıl evrileceği şu an belli değildir. Evet, olumlu evrilmesi noktasında umudumuz var ancak işin içinde birçok taraf bulunmakta. Önder Apo’nun büyük bir dürüstlük ve emekle sergilediği çabaların boşa çıkarılması ve sürecin tersine dönmesi ihtimali de çok uzak bir ihtimal değildir. Halkımızın da bizlerin de bu duruma hazırlıklı olmamız gerekmektedir" diye konuştu.

"İRAN SAVAŞINDA HALKLARIN ÇIKARI YOK"

İsrail ve ABD'nin İran'a açtığı savaşa da değinen Murat Karayılan, bunun bir 'bölgeyi dizayn' savaşı olduğunu savunarak şöyle konuştu:

"Süregelen bu savaş tüm bölgeyi içine almış durumda. Bu, Üçüncü Dünya Savaşı’dır. Üçüncü Dünya Savaşı bölgeyi kendi çıkarları doğrultusunda yeniden dizayn etmek amaçlı yürütülüyor. Hegemonik ve statükocu güçler arasında yürütülen bir savaştır. Bu savaşta bölge halklarının hiçbir çıkarı bulunmamaktadır."