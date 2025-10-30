PKK yöneticisi Mustafa Karasu, son kararın gerekçesini açıkladı

PKK’nin üst düzey yöneticilerinden, KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu, PKK’nin Türkiye’den silahlı güçlerini çekme adımının gerekçesini anlattı.

Karasu, Medya Haber TV’ye yaptığı açıklamalarda, bu adımın “tek taraflı” atıldığını, iktidarın da adım atması için zemin hazırladığını söyledi ve şöyle devam etti:

“Tabii ki gerilla güçlerimiz Türkiye’de vardı. Ama bazı bölgelerde, bazı yerlerde çatışma riski vardı. Bu bakımdan çatışma riski olan yerlerden gerillayı çekmeyi uygun gördük. Çünkü böyle bir süreçte zaten süreç karşıtları var, barış karşıtları var. Sürece karşı her türlü propaganda, aleyhte çalışma yapılıyor. Bir provokasyon yapılarak bu süreç zehirlenebilirdi.”

Karasu, “Süreç tıkandı mı, tıkanmadı mı gibi yaklaşımlar vardı. Öte yandan sürekli bizden bir şeyler bekleniyordu. Biz de sürecin başarıya gitmesini sağlamak, bu tıkanma tartışmalarını bir tarafa bırakmak ve gerçekten çözüm irademizi ortaya koymak açısından bu adımı atmayı da gerekli gördük” diye de ekledi.

HÜKÜMETİ ELEŞTİRDİ, BAHÇELİ’YE ÇAĞRI YAPTI

Hükümetin ve devletin şimdiye kadar “teşvik edici, topluma umut verici bir yaklaşım göstermediğini” dile getiren Karasu, “Bu adımımıza süreci canlandırarak aslında iktidarı da devleti de böyle bir çalışmada rolünü oynamaya, onların da adım atmaya teşvik etmiş oluyoruz” yorumunu yaptı.

PKK’nin fesih ve silahlı mücadelenin sonlandırılması kararını kongrede aldığını hatırlatan Karasu, “Mayıs’tan beri Önder Apo’nun sürece müdahale edeceği, yönlendireceği bir koşul yaratılamadı. Bu açıdan her fırsatta biz Önder Apo’nun özgür yaşar ve çalışır koşullarda olmasını istiyoruz. Devlet Bahçeli diyordu, ‘örgütünü feshetsin, mücadeleyi sonlandırsın, silahlı mücadeleyi bıraksın, konuşsun, umut hakkında da yer alsın.’ Biz kendilerinin söylediklerinin yerine getirilmesini istiyoruz” çağrısında bulundu.

Sorunun çözümü için yasalara ihtiyaç olduğunu kaydeden Karasu, demokratik siyasetin yapılacağı bir zeminin oluşturulması gerektiğini belirtti.