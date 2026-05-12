PKK yöneticisi Mustafa Karasu: Sürecin tıkanması devletin adım atmamasından kaynaklanıyor

PKK yöneticisi Mustafa Karasu, iktidarın 'terörsüz Türkiye' olarak adlandırdığı ve örgütün kendisini feshetmesini öngören süreçteki mevcut durum hakkında açıklamalarda bulundu.

Medya Haber TV’ye konuşan Karasu, sürecin Kürt sorununun çözümü ve Türkiye’nin demokratikleşmesi temelinde ilerlemesini istediklerini söyledi.

“SÜRECİN TIKANMASI DEVLETİN ADIM ATMAMASINDAN KAYNAKLANIYOR”

Mustafa Karasu, süreçte bir tıkanma yaşandığını, bunun da devletin gerekli adımları atmamasından kaynaklandığını ifade etti. “Biz gerçekten hâlâ Barış ve Demokratik Toplum çağrısına cevap olmaya çalışıyoruz. Bu sürecin ilerlemesini istiyoruz, yaklaşımımız bu” diyen Karasu, iktidar yetkililerinin açıklamalarının süreci muğlaklaştırdığını söyledi ve “Artık benzer söylemlerin ötesine geçmek lazım. Tamam süreci sahiplendik, süreç ilerleyecek, iyidir. Tamam da bir buçuk yıldan fazla oldu yani. Artık bir şeyler yapılması lazım" dedi.

"27 MART'TAN BERİ ÖCALAN İLE GÖRÜŞÜLMÜYOR"

Karasu, sürecin ilerlemesi için örgütün lideri Abdullah Öcalan'ın 'resmî muhatap' olarak kabul edilmesi ve çalışma koşullarının buna göre düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

27 Mart’tan bu yana heyetlerin Öcalan ile görüşmediğini belirten Karasu, “Eğer bir süreç varsa, gerçekten ciddi bir yaklaşım varsa, bu iş gerçekten geliştirilmek isteniyorsa, o zaman bu Önder Apo’ya görüşmelerin yaptırılmaması, şu bu gerekçelerin ortaya konulması doğru değildir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE’YE KARŞI SAVAŞI SONLANDIRDIK”

Karasu, kamuoyunda tartışılan “silah bırakmanın teyidi ve tespiti” konusuna da tepki gösterdi. PKK’nin Türkiye’ye karşı 'silahlı mücadeleyi 'sonlandırdığını söyleyen Karasu, buna rağmen 'dağdaki güçlerin kendilerini korumaya devam edeceğini' belirtti.

Karasu, “Biz şu anda dağdayız. Evet, şu anda silahlıyız. Kendimizi koruyacağız yani. Türkiye’ye karşı savaşı sonlandırdık ama bize başka saldırılar olabilir” dedi.

Silah bırakmanın “teyit ve tespit edilmesi” yönündeki tartışmaları “demagoji” olarak nitelendiren Karasu, demokratik siyasetin önünü açacak yasal düzenlemeler yapılmadan bu tartışmanın anlamlı olmadığını savundu.

“PKK İSİM DEĞİŞTİRDİ” YORUMLARINA YANIT

Karasu, 5 Mayıs'taki konuşmasından sonra yapılan “PKK isim değiştirdi, Apocu Hareket Yönetimi oldu” yorumlarına da yanıt verdi. Kendilerinin başından beri “Apocu” olarak tanımlandığını söyleyen Karasu, bunun yeni bir isimlendirme olmadığını ifade etti ve “Biz 50 yıl önce de Apocu’yduk, şimdi de Apocu’yuz” dedi.

CHP’YE YÖNELİK BASKILAR: “SÜRECE DESTEĞİ FRENLEDİ”

Karasu, CHP’ye yönelik baskıların da sürecin toplumsallaşmasını engellediğini dile getirdi. Karasu, iktidarın geçmişte muhalefeti “PKK ile ilişkili” göstererek baskı altına almaya çalıştığını, yeni süreçle birlikte bu söylemin eskisi kadar kullanılamadığını söyledi. Buna rağmen CHP’ye yönelik mevcut baskıların “çok ağır” olduğunu belirten Karasu, bu yaklaşımın sürece toplumsal desteği zayıflattığını savundu ve “Hele bu süreçte böyle yapılması, Önderliğin Barış ve Demokratik Toplum çağrısıyla bugüne gelen süreçte, bu sürece desteğin yükselmesini frenlemiştir” diye konuştu.

İMRALI NOTLARI TARTIŞMASI

İmralı'da Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerin bir kısmının kamuoyunda yayımlanmasını da değerlendiren Mustafa Karasu, bazı sözlerin bağlamından koparıldığını ve bunun önlenmesinin yolunun Öcalan’ın kamuoyuyla doğrudan konuşabilmesinden geçtiğini savundu.

Mustafa Karasu, “Önderlik herkesle, kamuoyuyla özgürce konuşsun. Basınla röportaj yapsın. Basıncılar gitsin, Önder Apo’ya her türlü soruyu sorsunlar. Önder Apo da cevaplandırsın. Böylelikle bu tür tartışmalar son bulur” dedi.