PKK’nin fesih kararı Alman basınında: Bundan sonrası belirsiz

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PKK'nin kendini feshetme ve silahlı mücadeleyi sona erdirme kararı, Almanya basınında geniş yankı buldu. Alman gazeteleri, Erdoğan’ın siyasi çıkarlarına dikkat çekerken süreçte bundan sonra ne olacağına dair belirsizliğe vurgu yaptı.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ): Almanya’da PKK’nin kendini feshetmesine en geniş yeri ayıran FAZ’ın “Türkiye Erdoğan'ın olmaya devam ediyor” başlıklı başyazısında, PKK’nin kendisini feshetmesinin Türkiye'ye yeni bir yön verebileceği belirtildi. Haberde “Cumhurbaşkanı Erdoğan terör yasalarını muhaliflerini hapse atmak için kullandı. Şimdi en iyi koşullarda bu aracı kaybedebilir. Halkın büyük bölümün PKK kurucusu Öcalan'la anlaşmayı kabul etmiyor. Güvenlik kurumlarında birçokları için halen bir iblis olarak görülüyor. Sürecin nasıl ilerleyeceği belli değil. Kürt hareketi şimdi demokratikleşmekten söz ediyor. Ancak Türkiye'de bu görünmüyor. Erdoğan, barış sürecini demokratik güçleri bölmek ve kendisine yeni bir görev dönemini garantiye almak için kullanabilir. Kürtlerin birtakım kültürel haklarla cezbedilip, hapisteki cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na destekten vazgeçmeleri söz konusu olabilir. Erdoğan bundan önceki seçim süreçlerinde PKK'yi başarılı bir şekilde düşman imgesi olarak göstermeyi başarmıştı. Şimdi elinde böyle bir koz olmayacağı için İmamoğlu'nun şahsında yeni bir düşman imgesi oluşturabilir” denildi.

DEMOKRATİK KOŞULLAR

Junge Welt: Gazetenin birinci sayfasından “PKK bitiriyor” başlığıyla verilen haberde “tarihi misyon yerine getirildi” denilirken Türk yetkililerin yeni bir dönemin başladığını gördüğü kaydedildi. Haberde “Ancak her şeye rağmen Türkiye’nin Kürt hareketine demokratik politika için koşulları sağlayıp sağlayamayacağı ve sağlayacaksa bunu nasıl yapacağı belli değil” denildi.

Alman gazeteleri, PKK’nin kendini feshetme kararına geniş yer ayırırken Erdoğan’ın siyasi geleceğini sürdürmesi için Kürtlerin desteğine ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti. Haberlerde bundan sonraki sürecin belirsizliği vurgulandı.

ERDOĞAN’IN İHTİYACI VAR

Die Welt: Gazetenin “PKK silahlı mücadeleyi sonlandırıyor” başlığıyla aktardığı haberde “PKK'nin kararının bölge için siyasi ve güvenlik açısından uzun vadeli sonuçları olabilir. Bu YPG'nin Kürt savaşçılarının ABD silahlı güçleriyle müttefik olduğu komşu Suriye için de geçerli. YPG, daha önce Öcalan'ın çağrısının kendileri için geçerli olmadığını açıklamıştı” denildi.

Bild: Almanya’nın en çok satan gazetesi Bild, haberi birinci sayfadan “İşçi partisi PKK kendisini feshetti” başlığıyla verdi.

Die Tageszeitung (TAZ): Gazetenin birinci sayfasında “PKK bilinmeyen bir gelecek için yolu açtı” başlığıyla verilen haberde “PKK teslim oluyor. Kürdistan İşçi Partisi kendisini feshettiğini ve silahlı mücadeleyi sonlandırdığını açıkladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi anayasa reformu için Kürtlere ihtiyacı var” ifadeleri kullanıldı.