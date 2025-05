PKK’nin 'fesih' kararına giden süreçte Türkiye'de neler yaşandı?

Türkiye siyasetinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 1 Ekim 2024 tarihinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) vekilleri ile tokalaşmasından bu yana Kürt sorununun çözümü için PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeler sonucunda bugün PKK’den 'fesih' açıklaması geldi.

Bahçeli’nin tokalaşması ve ardından DEM Parti İmralı Heyeti'nin Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeler Türkiye ve dünya gündeminde oldukça yer buldu.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ortağı MHP iktidarının devamı için atılan adımlar olarak görülen süreç, eleştirilerin yanında destek de aldı.

İşte PKK'nin feshine kadar, yaklaşık 8 aylık süreçte yaşananlar:

1 Ekim 2024: Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1 Ekim 2024 Salı yapılan açılışında, Bahçeli, Tuncer Bakırhan ve milletvekilleriyle tokalaştı. Ayrıca TBMM Genel Kurulu’nda yeni yasama yılı açılışı sırasında Bakırhan ile tokalaşmasının sorulmasına karşılık Bahçeli, "Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım" yanıtını verdi.

Bu çağrının ardından, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile 3 Ekim 2024’te Beştepe'deki konutunda bir araya geldi. Görüşme 45 dakika sürdü.

BAHÇELİ: "DEM’E UZATTIĞIM EL ‘TÜRKİYE PARTİSİ OLUN’ TEKLİFİDİR"

8 Ekim 2024: Bahçeli, partisinin, 8 Ekim 2024’teki grup toplantısında ise Bakırhan ile el sıkışmasına ilişkin, "DEM’e uzattığım el 'Türkiye partisi olun' teklifidir, milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır. Uzattığım el 'Gelin teröre cephe alın' temenni ve teklifidir" dedi.

Aynı gün DEM Parti Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları, partisinin grup toplantısında, Bahçeli’nin, "Türkiye partisi olun" çağrısına, "DEM Parti zaten bir Türkiye partisi" diye yanıt verdi. Barışın sağlanması için müzakereye hazır olduklarını vurgulayan Hatimoğulları, bunun için somut adımların atılması ve "yol temizliği" yapılması gerektiğini belirtti.

ERDOĞAN’DAN SÜREÇLE İLGİLİ AÇIKLAMA

9 Ekim 2024: Erdoğan ise partisinin 9 Ekim 2024’teki grup toplantısında, ittifak ortağı MHP’ye destek vererek, "Cumhur İttifakı’nın uzattığı elin değerinin muhatapları tarafından anlaşılmasını ümit ediyoruz" diye konuştu.

15 Ekim 2024: Bahçeli, 15 Ekim 2024’te yine partisinin grup toplantısında, Öcalan’a seslenerek, "Türkiye’ye getirilirken, ‘her türlü hizmete hazırım’ diyen , buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin" dedi.

BAKIRHAN: "ÖCALAN’IN TECRİDİNİ KALDIRIN"

15 Ekim 2024: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da aynı gün partisinin grup toplantısında, Devlet Bahçeli’nin çağrısına, "Çağrının muhataplarına ulaşması için Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması gerekiyor" diyerek yanıt verdi.

Bakırhan, "Sayın Bahçeli, Öcalan’ın ne söyleyeceğini, ne yapacağını biz de merak ediyoruz. O zaman tecridi kaldırın, Öcalan’ın kendi örgütüne, arkadaşlarına ne dediğini biz de izleyelim, görelim" diye konuştu.

BAHÇELİ: "GELSİN DEM PARTİ GRUP TOPLANTISINDA KONUŞSUN"

22 Ekim 2024: Bahçeli, 22 Ekim 2024’teki grup toplantısında ise "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin" diyerek, en önemli açıklamasını yaptı. Türkiye ve Türk milleti için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını söyleyen Bahçeli, bu açıklamasında, "Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, Umut Hakkı’nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil, ne Edirne; adres İmralı’dan DEM’e uzansın, terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız" diye konuştu.

ÖMER ÖCALAN, ABDULLAH ÖCALAN’I ZİYARET ETTİ

23 Ekim 2024: Öcalan ile ilk temas, yeğeni ile oldu. Öcalan’ın yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, İmralı’da amcası Öcalan’la görüştüğünü sosyal medya hesabından şöyle açıkladı:

"23 Ekim tarihinde İmralı Ada Hapishanesi’nde Sayın Öcalan ile görüşme gerçekleştirdim. Bu ziyaret aile görüşmesi kapsamında gerçekleşti. Sayın Öcalan görüşmede genel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak kamuoyuna şu mesajın iletilmesini istedi: 'Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim.' Sağlığı iyiydi ve herkese çok selamı vardı."

BAHÇELİ "TEMASA GEÇİLMELİ" DEDİ

26 Kasım 2024: Devlet Bahçeli'nin, 26 Kasım 2024'te partisinin grup toplantısındaki, "İmralı ile DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyoruz" sözlerinin hemen ardından Tuncer Bakırhan, Adalet Bakanlığı’na başvurduklarını açıkladı.

SURİYE'DE ESAD DÖENMİ SONA ERDİ

7 Aralık 2024: Suriye'de cihatçı HTŞ öncülüğündeki gruplar, 7 Aralık 2024’te Şam’ı ele geçirdi ve Esad döneminin sona erdiğini duyurdu. Cihatçılar, bir bildiri yayımladı. Bildiride, "Zalim Beşar Esad kaçtı. Şam’ı zalim Beşar Esad’dan kurtarıyoruz" denildi.

14 Aralık 2024: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 14 Aralık 2024’te Türkiye’nin YPG’nin sona erdirilmesi için kararlı olduğunu dile getirerek, "YPG’nin ortadan kaldırılması bizim stratejik hedefimiz. Ya kendilerini feshederler ya da feshedilirler. YPG elimine edilirken, bölgenin kadim şehirlerinde yaşayan, kadim Kürtlere, orada yaşayanlara bir zarar gelmemesi lazım. Çünkü YPG’nin Araplara yaptığı, Kürtlere yaptığı, her zaman için ortada" diye konuştu.

İMRALI’YA İLK ZİYARET

28 Aralık 2024: Bahçeli’nin çağrısından bir ay sonra 28 Aralık 2024’te, Adalet Bakanlığı İmralı heyetinin Öcalan’la görüşmesine izin verdi. Böylece heyet üyesi Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanıvekili Sırrı Süreyya Önder İmralı’ya gitti.

29 Aralık 2024: DEM Parti İmralı heyetinin 28 Aralık’taki ilk ziyaretinin ardından 29 Aralık 2024’te Öcalan’ın, "Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır. Sürecin başarısı için Türkiye'deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir" mesajı paylaşıldı, Öcalan’ın çağrıya hazır olduğu vurgulandı.

İMRALI HEYETİNİN TEMASLARI

İmralı heyeti, Öcalan görüşmesinin ardından 5-6-7 Ocak’ta Bahçeli dahil TBMM’deki siyasi partiler ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret etti.

İmralı heyeti, 11 Ocak’ta da cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ Selçuk Mızraklı ve Leyla Güven ile görüştü.

BAHÇELİ’DEN İKİNCİ GÖRÜŞME ÇAĞRISI

14 Ocak 2025: MHP Genel Başkanı Bahçeli, 14 Ocak’taki grup toplantısında İmralı’ya ikinci görüşmenin yapılması ve çağrı gelmesi açıklamasında bulundu.

İKİNCİ İMRALI GÖRÜŞMESİ

22 Ocak 2025: İmralı heyeti, 22 Ocak’ta Öcalan'la ikinci görüşmesini yaptı. Görüşmenin ardından kapsamlı bir açıklama yapılacağı söylenilse de Bolu Kartalkaya Grand Otel’deki yangın nedeniyle açıklama kısa tutuldu.

BAHÇELİ: “KENDİ İRADESİYLE SİLAH BIRAKSIN”

28 Ocak 2025: Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda PKK'nin silah bırakması sürecine dair de "DEM heyeti ile İmralı arasındaki görüşmelerin terörsüz Türkiye'ye şartsız destek olması ve beklenen çağrısını bir an evvel açıklaması samimi dileğimdir. Terör örgütü kendi iradesiyle silah bıraksın" dedi.

31 Ocak 2025: Kürdistan Halk Kongresi (KONGRA-GEL) Eş Başkanı Remzi Kartal, 31 Ocak’ta “Devlet, Önder Apo’ya bazı mesajları söylemesi konusunda ısrar ediyor. Önder Apo ise son derece net. Kürt sorunun çözümünde yasal altyapı oluşturulmadan, devletin talepleri çerçevesinde bir çağrının olmayacağını tutumuyla anlatıyor” diye konuştu.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE "TARİHİ BİR ÇAĞRI"

4 Şubat 2025: Tuncer Bakırhan, 4 Şubat’taki parti grup toplantısında Abdullah Öcalan’ın önümüzdeki günlerde "tarihi bir çağrı" yapacağını belirterek, “Bu çağrıyı önemsiyoruz, destekliyoruz, arkasındayız. İktidarı da bu tarihi çağrıya uygun şekilde rolünü oynamaya çağırıyoruz. Sayın Bahçeli yürütmenin başı değil. Yürütmenin başındaki Erdoğan’a büyük adım düşüyor. Artık top Erdoğan’da” diye konuştu.

13 Şubat 2025: KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık, 13 Şubat’ta Öcalan’dan kendilerine bir mektup ulaştığını belirterek, “Kürt sorununu savaş zemininden çıkarıp demokratikleşme zeminine çekmek için bir çalışma yürütüyor” dedi.

DEM Parti İmralı heyeti, 16-17-18 Şubat’ta ise Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’de Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani’yle, Süleymaniye kentinde ise Bafıl Talabani’yle görüştü.

İMRALI HEYETİ ÜÇÜNCÜ KEZ ÖCALAN’LA GÖRÜŞTÜ

27 Şubat 2025: DEM Parti İmralı heyeti, Ahmet Türk'ün yanı sıra Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ile Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol’la birlikte üçüncü kez 27 Şubat 2025’te Öcalan’la görüştü.

Bu görüşmenin ardından İstanbul Taksim Elite Otel’de, Öcalan’ın, "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" şeklindeki çağrısı okundu.

10 Mart 2025: Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığındaki heyet, 10 Mart Pazartesi günü, siyasi partileri ziyaretlerinin ikinci turuna başladı. İlk olarak Meclis'te Emek Partisi (EMEP) ile görüşen heyet, ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Merkezi'nde bir toplantı yaptı. Heyet, aynı gün DEVA Partisi Genel Merkezi'nde Ali Babacan ile bir araya geldi.

12 Mart 2025: DEM Parti heyeti, 12 Mart'ta Türkiye İşçi Partisi (TİP), Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ile görüştü.

17 Mart 2025: İmralı heyeti, 17 Mart’ta AKP ve MHP heyetleri ile toplantılar yaptı.

31 Mart 2025: Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri yapıldı. DEM Parti heyeti, MHP Genel Merkezi'ne gelerek ilk kez bayram ziyareti gerçekleştirdi. Daha sonra MHP heyeti, AKP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

DEM PARTİ-ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME

10 Nisan 2025: İmralı heyeti, 10 Nisan'da Beştepe'de Erdoğan ile görüştü. Erdoğan, İmralı Heyetinde yer alan DEM Parti Milletvekilleri Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder'i kabul etti. Basına kapalı görüşmede, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

Heyetin, Erdoğan'la görüşmesi yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü. Görüşmenin ardından, İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, "Çok pozitif bir görüşme oldu. Çok daha umutluyuz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı oldukça önemli bir yerde duruyor. Amacımız barışı sağlamak" ifadelerini kullandı.

11 Nisan 2025: Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, Erdoğan ve İmralı heyetinin görüşmesine ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde DEM Parti heyetiyle yaptığı görüşme hem içerik hem ilerleyiş hem de simgesel ifade bakımından takdire şayandır" ifadelerini kullandı.

14 Nisan 2025: İmralı heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul Florence Nightingale Hastanesine kaldırılarak, yoğun bakıma alındı.

15 Nisan 2025: Hastaneden yapılan açıklamada, Önder’in bypass ameliyatına alındığı, ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesine alınan Önder'in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

18 Nisan 2025: Sırrı Süreyya Önder'in hastaneye kaldırılmasının ardından heyetin 18 Nisan Cuma günü için planlanan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşmesi ertelendi.

İMRALI’DA 4. GÖRÜŞME

21 Nisan 2025: Yoğun bakımdaki Sırrı Süreyya Önder’siz İmralı heyeti, Öcalan ile 4. kez görüştü. Ziyaretin ardından Abdullah Öcalan'ın avukatı Faik Özgür Erol ile DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastane önünde görüşme ile ilgili açıklama yaptı. Buldan, Öcalan'ın "süreçle ilgili umutlu olduğunu" aktardı.

24 Nisan 2025: Yılmaz Tunç ile bir araya gelen DEM Parti heyeti, yaklaşık iki saat süren görüşmenin ardından açıklama yaptı. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Sayın Bakan'a 'tecrit koşullarında bu sürece Sayın Öcalan'ın katkı sunamayacağını, sürecin ilerletilmesi açısından Sayın Öcalan'ın koşullarının en önemli başlık olduğunu ve derhal, bir an önce artık bu koşulların amasız fakatsız düzeltilmesi gerektiğini' ifade ettik" dedi.

Koçyiğit, Bakan Tunç'a, Abdullah Öcalan ile sadece İmralı Heyeti'nin değil, başka heyetlerin, siyasetçilerin de görüşebilmesi konusundaki taleplerini ilettiklerini aktardı.

3 Mayıs 2025: İmralı heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavisinin sürdüğü hastanede hayatını kaybetti.

5 Mayıs 2025: AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 5 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, PKK'nin silah bırakması ve kendini feshetmesi sürecinin somutlaşmasını "günler içinde" beklediklerini söyledi.

9 Mayıs 2025: DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, “PKK'nin kongresini topladığını duyurması an meselesi. Her an kongrenin toplandığını duyurabilir PKK. Biz de bu tarihi adımı, tarihi kararı çok büyük ciddiyetle ve önemle bekliyoruz" dedi.

9 Mayıs 2025: PKK, 5-7 Mayıs tarihleri arasında 12’nci kongresini toplandığını duyurdu. PKK tarafından kongreye ilişkin yapılan açıklamada, kongrede tarihi öneme sahip kararlar alındığı belirtilerek, "PKK 12’nci Kongresi’nin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

9 Mayıs 2025: DEM heyetinde yer alan Ahmet Türk, katıldığı Habertürk canlı yayınında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine tebrik telefonu ettiğini söyledi. Türk, “Sayın Bahçeli önce sağlığımı sordu. Kendilerine teşekkür ettim. Bu sürecin en önemli mimarı olduğunu ifade ettim. 'Tebrik ediyorum sizin de katkınız çok büyük' dedi. Ben de 'Bu süreci başlatan sizlersiniz' dedim, teşekkür ettim kendilerine” dedi.

12 Mayıs 2025: 5-7 Mayıs tarihleri arasında 12’nci kongresini toplayan PKK, ”PKK 12. Kongresi, PKK’nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı” açıklamasını yaptı. Böylelikle, Abdullah Öcalan'ın 1978'de Diyarbakır Lice ilçesi Fis köyünde kurduğu PKK, 47 yıl sonra kendisini feshetti.