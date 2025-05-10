PKK’nin ‘kongre’ duyurusuna ‘sessiz’

Haber Merkezi

Haliç Kongre Merkezi’ndeki MÜSİAD Olağan Genel Kurulu’nda konuşan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK’nin ‘kongre’ duyurusuna değinmedi, CHP’yi ve İBB’yi hedef aldı.

Kendisi toplumu kutuplaştırmıyormuş gibi CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i diline dolayan Erdoğan, “Türkiye’nin kutuplaşmaya değil kucaklaşmaya ihtiyacı var. Türkiye’nin iç cephesini güçlendirmeye ihtiyacı var" dedi. Özel’in kendisini yabancı basına şikayet ettiğini ileri süren Erdoğan, "Ana muhalefet partisinin Genel Başkanı ülkesini yabancı basına şikayet ediyor. Boykot çağrılarıyla yerli ve milli firmalara zarar veriyor. Kusura bakmasın bunun adı muhalefet değildir, ekonomik tetikçiliktir, jurnalciliktir" dedi.

Mali disiplinden taviz vermediklerini söyleyen Erdoğan, yine sabır istedi, işleri rayına sokacaklarını şu sözlerle iddia etti: “Suların sakinleşmesi biraz daha zaman alacaktır. Hükümet olarak fırtınalı sularda gemiyi limana ulaştıracak tecrübeye ve iradeye sahibiz. Sabırlı bir şekilde yol alıyoruz. Makro finansal istikrarı sağladık. Kalıcı ve sürdürülebilir büyüme için sağlam bir temel oluşturduk. İç ve dış talepte geçici yavaşlamalar olabilir. Son 1,5 aydır yaşanan dalgalanmalar karşısında başarılı bir sınav verdik."