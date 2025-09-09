Plaj Futbolu Milli Takımı, Estonya'ya 4-3 yenildi

İSTANBUL (AA) - Gelecek yıl Avrupa A Ligi'nde devam edebilmek için mücadele veren Plaj Futbolu Milli Takımı, play-out ilk maçında Estonya'ya 4-3 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İtalya'nın Viareggio şehrinde oynanan mücadelede milliler, 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen son periyotta sergilediği oyunla mücadeleyi 3-2 üstünlüğe getirdi ancak son dakikalarda yediği gollerle müsabakayı kaybetti.

Ay-yıldızlıların gollerini Oğuzhan Karaca, Emrah Ekmekçi ve Palm (kendi kalesine) kaydetti. Grubun diğer maçında ise Letonya, Gürcistan'ı 3-2 yendi.

Milliler, yarın saat 11.30'da Gürcistan, perşembe günü ise saat 10.15'te Letonya karşısına çıkacak. Play-out grubunda ilk iki sırayı alan takımlar A Ligi'nde, son iki sırayı alan takımlar ise B Ligi'nde mücadelelerine devam edecek.