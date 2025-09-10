Plaj Futbolu Milli Takımı, Gürcistan'ı 4-1 mağlup etti

İSTANBUL (AA) - Plaj Futbolu Milli Takımı, A Ligi Play-Out ikinci maçında Gürcistan'ı 4-1 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, İtalya'nın Viareggio şehrinde oynanan mücadelede millilerin, baştan sona üstün oynadığı müsabakayı Serkan Banazlı, Cengizhan Küser, Hüseyin Özdem ve Tarık Özdemir'in golleriyle kazandığı aktarıldı.

Ay-yıldızlılar, yarın saat 10.15'te A Ligi'nde devam edebilmek için Letonya karşısına çıkacak. Play-Out grubunda ilk iki sırayı alan takımlar A Ligi'nde, son iki sırayı alan takımlar ise B Ligi'nde mücadelelerine devam edecek.