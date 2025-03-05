Plaj işletmelerine karşı Yargıtay'dan emsal karar: Şezlong zorunluluğuna son verildi

Yargıtay, deniz kıyısındaki plajların herkesin eşit şekilde yararlanabileceği alanlar olduğununa dikkat çekerek özel işletmelerin şezlong kiralama zorunluluğunun hukuksuz olduğuna hükmetti. Emsal kararla kişilerin deniz kıyısını kullanması engellenemeyecek.

Yaz sezonunda, tatil beldelerinde birçok işletme, sahil kenarında şezlong kiralayarak denize girmeyi engelliyor ve ağır ücretler talep ediyor.

Ekol TV'den İlker Turak'ın haberine göre, İzmir Çeşme'de denize girmek isteyen Eşref Kaya, özel işletmenin şezlonglarının önüne havlusunu serdi. Kaya, kendisini engelleyen özel işletmeye karşı dava açtı.

DOSYA YARGITAY'A TAŞINDI

Tartışmanın ardından Kaya, hem işletme çalışanlarından hem de yetkililerden şikayetçi oldu. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 şüpheli hakkında "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan iddianame düzenledi. Yapılan yargılama sonucunda, sanıklar 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından, dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na taşındı.

Yargıtay, emsal niteliğinde bir karar alarak, deniz kıyısındaki plajların herkesin eşit şekilde yararlanabileceği alanlar olduğunu belirtti. Ayrıca, işletme yöneticileri ve çalışanlarının cezalarını onaylayarak, şezlong kiralama zorunluluğunun ve yurttaşın denize girmesinin engellenemeyeceğine karar verdi.