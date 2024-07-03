Plajda kavga: Dakikalarca birbirlerini bıçakladılar

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde plajda kavga çıktı. Kavgada 2 şahıs bıçakla birbirine saldırdı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde İbrahim G. ile plajda bulunan Ercan T. ve ailesi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tartışmada Ercan T., İbrahim G.’yi bıçakla yaraladı.

Bir süre sonra bıçağı elinden alan İbrahim G. aynı bıçakla bu sefer Ercan T.'yi defalarca bıçakladı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 YARALI

Çevredekilerin masa ve sandalye ile ikiliyi ayırmaya çalıştığı bıçaklı kavgada Ercan T. ağır olmak üzere, İbrahim G. yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.