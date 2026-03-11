Plaka düzenlemesi Meclis gündeminde: Yurttaş, masraf ve bürokrasiye mahkum ediliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, İçişleri Bakanlığının APP olarak bilinen standart dışı plakaların 1 Nisan’a kadar değiştirilmesine yönelik uygulamasını Meclis gündemine taşıdı.

Karasu, plaka değişim sürecinin vatandaşa yeni bir bürokrasi ve ek maliyet yüklediğini belirterek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Karasu, yıllardır trafikte kullanılan APP plakaların birçok araç sahibine satış ya da muayene aşamasında sorun olarak bildirilmediğini hatırlattı.

Bu plakaların bir anda “sorunlu” ilan edildiğini söyleyen Karasu, çözüm yükünün ise doğrudan yurttaşın sırtına bırakıldığını ifade etti.

Yüksek akaryakıt fiyatları, vergiler ve araç giderleri nedeniyle yurttaşların zaten ağır bir ekonomik yük altında olduğunu belirten Karasu, plaka değişimi gerekçesiyle yeni bir masraf kapısının açıldığını söyledi.

Noter ve Şoförler Odası gibi çeşitli aşamalarda ödeme yapılmasının mağduriyeti artırdığını kaydeden Karasu, “Yurttaş yolunacak kaz değildir” diyerek uygulamaya tepki gösterdi.

UYGULAMANIN GEREKÇESİ VE DENETİM EKSİKLİĞİ

Karasu, Meclise sunduğu soru önergesinde İçişleri Bakanlığına, APP plakaların yasaklanmasına gerekçe gösterilen teknik ve güvenlik nedenlerini sordu.

Bu plakaların tespitine yönelik bugüne kadar hangi çalışmaların yapıldığını ve sonuçlarının ne olduğunu da gündeme getirdi.

Önergede ayrıca, yıllardır kullanılan plakalar için neden kısa bir süre tanındığı, sürenin uzatılması ya da kademeli geçiş planı yapılıp yapılmadığı da soruldu.

APP plakaların pek çok araç sahibi tarafından farkında olunmadan edinildiğine ilişkin şikayetleri hatırlatan Karasu, bu durumda yurttaş mağduriyetinin giderilmesi için bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını da Bakanlığa yöneltti.

“DENETİM ZAAFININ BEDELİ YURTTAŞA ÖDETİLEMEZ”

Karasu, geçmiş yıllarda plaka basımında standart bir uygulama bulunmamasının bugünkü soruna yol açıp açmadığının açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Yetkili kuruluşlar dışında basılan plakaların yıllarca trafikte kullanılabilmiş olmasının denetim eksikliğine işaret ettiğini belirten Karasu, Bakanlığın bu konuda bir inceleme yapıp yapmadığını sordu.

Plakalarını değiştirmek zorunda kalan yurttaşlardan alınan ücretlerin de tartışmalı olduğunu vurgulayan Karasu, noter plaka basım talep belgesi ve plaka basım ücretleri için standart bir tarife bulunup bulunmadığının açıklanmasını istedi.

Farklı illerde farklı ücretler talep edildiğine dair şikayetlerin araştırılmasını talep etti.

SÜRECİN SADELEŞTİRİLMESİ ÇAĞRISI

Karasu, APP plaka kullanan sürücülerin mevcut uygulamada önce polis ya da jandarmaya giderek “kayıp başvurusu” yapmak ve tutanak tutturmak zorunda kaldığını, ardından noterden plaka basım talep belgesi alındığını hatırlattı.

Daha sonra Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna başvuru yapıldığını, son aşamada ise plaka basım işi yapan işyerlerine gidilerek yeni plaka çıkarıldığını belirtti.

Bu sürecin hem zaman kaybı yarattığını hem de vatandaşa ek maliyet yüklediğini söyleyen Karasu, plaka değişimi gerekiyorsa işlemlerin tek noktadan ve yurttaşın cebine yeni yük bindirmeden yapılması gerektiğini ifade etti.