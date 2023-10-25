Plakasız motosiklet sürücüsü kaza yaptı
Afyonkarahisar’da plakasız motosiklet sürücüsü kaza yaptı, olayda iki kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Kaza, Afyonkarahisar’ın Çay ilçesi İnli Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Motosiklet sürücüsü K.M., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.
Kazada, sürücü K.M ile yolcu E.G yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları Çay Devlet Hastanesi'ne sevk etti.
Jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı.
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