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Plakasız motosiklet sürücüsü kaza yaptı

Afyonkarahisar’da plakasız motosiklet sürücüsü kaza yaptı, olayda iki kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 25.10.2023 10:39
  • Giriş: 25.10.2023 10:39
  • Güncelleme: 25.10.2023 10:39
Kaynak: İHA
Plakasız motosiklet sürücüsü kaza yaptı

Kaza, Afyonkarahisar’ın Çay ilçesi İnli Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Motosiklet sürücüsü K.M., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.

Kazada, sürücü K.M ile yolcu E.G yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları Çay Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı. 

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