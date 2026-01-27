Plan işlemeye devam ediyor

Suriye başta olmak üzere Orta Doğu’nun yeniden dizaynına ilişkin Washinghton planı, bölgenin yanı sıra içeride de işlemeye devam ediyor. Son dönem Suriye’de yükselen tansiyon, içerideki süreç bitiyor mu? Sorusunu akıllara getirirken sürecin aktörlerinden gelen karşılıklı salvolar da bu soruların pekişmesine neden oldu. Ancak elinde halka sunacağı başka bir argüman bulunmayan Erdoğan-Bahçeli iktidarının iç siyaseti çözüm tartışmasıyla yeniden dizayn etmekten başka şansı kalmadığı, ABD’nin bölgesel planlarına sadık olduğunu göstermeye çalıştığı anlaşılıyor.

HAVUÇ SOPA TAKTİĞİ İŞLİYOR

Kürt hareketine karşı havuç-sopa taktiğini devreye sokan iktidar cephesi, bir yandan komisyon raporu, kardeşlik söylemleri, Öcalan vurgusu ile havuç uzatıyor. Öbür yanda ise çizdiğimiz sınırların dışına çıkmayın denilerek sopa gösteriliyor. Seçime kadar kimi zaman nabzın yükseldiği kimi zaman düşürüldüğü bir atmosfer yaratarak süreci lehine çevirmeye çalışacak. Gerilimin yükseldiği son dönemde Bahçeli’nin, Öcalan’ın hediye ettiği kilimin haberinin yapılması, tutanakların açıklanması, Bahçeli’nin Ahmet Özer çıkışı, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un komisyona ilişkin sözleri tesadüf değil.

Son günlerde öne çıkan başlıklarla AKP-MHP iktidarından gelen çıkışları hatırlatalım:

• TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ortak raporunda son noktaya gelindiğini ifade ederek, "İnşallah önümüzdeki günlerde bir rapor hazırlanacak. Bu rapor komisyon üyelerine takdim edilecek, görüşleri alındıktan sonra ümit ediyorum ki ittifakla ya da nitelikli çoğunlukla kabul edilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu’nun ortak raporu haline gelecektir" diye konuştu. Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Kurtulmuş, "Suriye’de artık hiçbir gayrimeşru silahlı güç, terör örgütü kalmamalıdır" dedi.

• MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın Şanlıurfa’da özel olarak dokuttuğu kilimi kendisine hediye ettiğini söyledi. tv100’den Deniz Gürel ile Başak Şengül’e konuşan Bahçeli, “12 Aralık 2025 tarihinde DEM Parti heyeti Meclis’te bizleri ziyaret ettiklerinde, kurucu önder Abdullah Öcalan’ın Şanlıurfa’da özel olarak dokuttuğu bir kilimi bize hediye etti. Kendisine Türk ve Kürt birliği ile kardeşliği konusundaki samimiyeti için teşekkür ediyorum” dedi.

• TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nu temsilen İmralı’ya giden heyet, 24 Kasım 2025’te PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüştü. Görüşmenin 16 sayfalık tam tutanakları, “İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi Görüşme Tutanağı” başlığıyla TBMM’nin resmi sitesinde iki ay sonra yayımlandı.

• Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak yerine kayyum atanan Ahmet Özer hakkında cuma günü hapis cezası kararı verilmesi Bahçeli’nin tepkisini çekti. Bahçeli, Özer’e "kent uzlaşısı" davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesinin ardından, "Bu kararın mahşeri vicdanda hiçbir karşılığı ve makul bir gerekçesi de yoktur," ifadelerini kullandı.

• Geçen hafta partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terör örgütü ayrıdır, benim Kürt kardeşlerim ayrıdır. Kimse ister burada ister orada olsun benim Kürt kardeşimin iradesini ipotek altına alamaz. Kürtlerin tek temsilcisiymiş gibi konuşamaz. Türkler ile Araplar ile Kürtler arasına kimse giremez. Kürt kardeşlerimiz bu tahriklere gelmesinler. Sağduyuyu asla elden bırakmasınlar. Bunu özelde şunun için söylüyorum. Terörsüz Türkiye projemizde kardeşliği, muhabbeti, kucaklaşmayı, güvenliği, huzuru daha da artıracak bir gaye ile hassas bir süreç için yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

REJİM GİTMEDEN DEMOKRASİ GELMEZ

Saray yönetimi, Öcalan’ın da desteği ile oyun planını bozulmadan kusursuz biçimde sürdürmek istiyor. Seçime kadar çözüm tartışmalarıyla gündemi meşgul etme, halkın yakıcısı sorunlarının konuşulmasını önleme, muhalefeti çözüm tartışmalarıyla bölme hamleleri devam edecek. Ancak bugünkü tüm sorunların ana nedeni olan, demokrasi, insan hakları, özgürlükler konusunda ülkeyi her listede son sıralara sürükleyen, yargı sopasıyla muhalefeti susturmaya çalışan, seçimsiz, muhalefetsiz bir Türkiye inşa etmeye çalışan rejim gitmeden ülkeye demokrasi ve barışın gelmeyeceği unutulmamalı.