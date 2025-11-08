Plan ve Bütçe Komisyonu'nda "şerefsiz" tartışması

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Alparslan Bayraktar'ın milletvekillerinin sorularını yanıtladığı esnada İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ve AKP Ankara Milletvekili Orhan Yegin arasında çıkan sözlü atışma tartışmaya döndü. Komisyon Başkanı Mehmet Muş'un ara vermesine rağmen süren tartışma esnasında AKP’li Yegin "Sen yaştan dolayı saygıyı hak etmiyorsun. Sen bir zavallısın, konuşma" derken İYİ Partili Usta ise "Benim canımı sıkma seni doğduğuna pişman ederim, şerefsiz" diye cevap verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi ve kesin hesabı görüşmeleri tamamlandı. Milletvekillerinin konuşmalarının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, soruları yanıtladı.

BAYRAKTAR: HELİKOPTERİN GÜNLÜK KİRASI 8 BİN 667 DOLAR

Bayraktar, derin deniz sondaj gemilerinin ve helikopterlerin günlük kiralama bedeline ilişkin soruya, "Derin denizde bizim maliyetimiz geçmiş dönemde yapılan ortaklıklarla yaptığımız maliyetin onda birinden az. Helikopterin günlük kirası 8 bin 667 dolar. Yani 36 bin dolar" yanıtını verdi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, elindeki belgeleri göstererek Bakan Bayraktar'a "Helikopterin hizmet tutarı günlük 36 bin dolar. Elimde fatura var, belge var" dedi.

“CHP'NİN PARTİ SÖZCÜSÜ OLAN KİŞİNİN EŞİNE SORUN”

"Biz sizin gibi cadı avına çıkmayız. Ben bürokratlarıma güveniyorum. Ha ama siz bu belgeyi nereden almış olabilirsiniz?" diye soran Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu helikopter hizmetlerini geçmişte aldığımız Partinizin Parti Sözcüsü olan kişinin eşine sorun bakalım o şirket hangi bilgilerini vermiş oradan almış olabilirsiniz. Onlarla çalışmadığımız için bundan rahatsızlık duyuyor olabilirsiniz ama biz ne yaptığımızı biliyoruz"

İYİ PARTİLİ USTA İLE AKP’Lİ YEGİN ARASINDA TARTIŞMA

Bayraktar'ın cevabının ardından AKP Ankara Milletvekili Orhan Yegin, muhalefet sıralarını işaret ederek "Şimdi gördünüz mü kebabı?" diye birkaç defa sözlerini tekrarladı. Bunun üzerine İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Gördüm kebabı gördüm, ne kadar zoruna gitmiş" diyerek cevap verdi.

Bu arada "kebap tartışması" komisyonun ilk saatlerinde başlamış ve AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök'ün konuşmasında kayda geçmişti. Daha sonra AKP Ankara Milletvekili Orhan Yegin de konuşmasında muhalefet milletvekillerinin "Bulmuşsunuz kebap alanı, oh ne güzel gemileri almışsınız" ifadeleriyle iktidarı eleştirdiğini tekrarlamıştı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise AKP’li Yegin'in muhalefet milletvekillerinin "Bulmuşsunuz kebap alanı, oh ne güzel gemileri almışsınız" ifadeleriyle iktidarı eleştirdiği iddiasını reddederek "Kim söylemiş bu sözleri? Bunlar Nilgün Ök'ün hayal gücünün ürünü" diye cevap vermişti.

“AŞAĞILIK BİR İNSANSIN”

İki milletvekili arasındaki sözlü atışma tartışmaya döndü. Usta, Yegin'in herkese hakaret ettiğini söyleyerek "Ahlaksız sensin. Utanmazın büyüğü sensin. Burada adam gibi söyleyeceksen bir şey söyle. Bir tane fikrin yok. Sürekli laf atıyorsun. Sürekli insanlara hakaret ediyorsun. Aşağılık bir insansın. Bir kere söyle insan gibi konuşmuş musun? Sürekli hakaret" diyerek tepki gösterdi.

Komisyon Başkanı Mehmet Muş, İYİ Partili Usta'yı ve AKP’li Yegin'i sakin olmaları için uyardı. Usta, Muş'un uyarına karşı, "Bakıyor musun? Ayıp ya. Bir kere söylediniz mi buna? Ya Allah! Her şeyi o çıkartıyor. Kardeşim, ona 'ahlaksız' diyor, buna 'terbiyesiz' diyor. Sen terbiyesizsin ya" dedi.

“SENİN GİBİ YAĞ MI ÇEKECEĞİM”

AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş de, Usta'ya yönelik "Hep bürokratlar ile kavga eden sensin" diye konuştu. Bunun üzerine Usta, "Nerede bürokratlarla kavga ediyorum? Herhangi bir şey oldu mu, Bakan ile bir kavgamız oldu mu? Allah Allah! Hakaret etmiyoruz kardeşim. Ben eleştiri yapıyorum. Şimdi size ne yaptım? Nereye yaptım başkanım eleştiri? Buraya da yaparım gerekirse. Elbette eleştiri yapacağım senin gibi yağ mı çekeceğim" diye konuştu.

KOMİSYONA ARA VERİLDİ, TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Tartışmaların devam etmesi üzerine Komisyon Başkanı Muş, görüşmelere 10 dakika ara verdi. Ara sırasında İYİ Partili Usta, "Başımızın belası bu ya. İmtihanımız oldu ya. Allah Allah ya. Bu ne utanmazlık ya? İmtihan mısın sen?" dedi. AKP’li Yegin ise "Sen yaştan dolayı saygıyı hak etmiyorsun. Sen bir zavallısın, konuşma" diye cevap verdi.

Usta "Zavallıyı görürsün sen. Bir kere bir kere sunum yapabilir misin daha? Üç kelimeyi yan yana getirebiliyor musun sen?" demesinin ardından Yegin'in "Zavallısın" sözlerine devam etmesi üzerine Usta "Benim canımı sıkma seni doğduğuna pişman ederim, şerefsiz" diyerek tepki gösterdi. AKP milletvekilleri Usta'nın "Şerefsiz" sözlerinin ardından Usta'nın üzerine yürüdü. Muhalefet milletvekilleri ise AKP’li ve İYİ Partili milletvekillerini sakinleştirmek için araya girdi. AKP’li Yegin ise Plan ve Bütçe Komisyonu salonundan ayrıldı.

“AKSİ VARSA ONU SÖYLERSİNİZ, YOKSA CHP'Yİ SUÇLAYARAK BİR YERE VARAMAZSINIZ”

Aranın ardından konuşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "'Sıcak suya fahiş zam yapılır' dendi, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde. Sayın Bakan, yanlış bir bilgi almışsınız. Biz belediyeyi kazandığımızdan bugüne kadar suya bir kuruş zam yapmadık. Bilginiz olsun. Yanlış bir bilgi. Sıcak suya bir lira zam yapmamışız Manisa’da. Bir de bakın, bir iddia var ortada. Bir iddia var. Bir helikopter kirasının günlük 36 bin dolar olduğu iddiası var. Aylık 1 milyon 116 bin dolar olarak geçiyor. Bizim iddiamız bu. Aksi varsa onu söylersiniz, yoksa Cumhuriyet Halk Partisi’ni suçlayarak bir yere varamazsınız. İstiyorsanız, bu belgeleri verebilirim Sayın Bakan. Günlük 36 bin dolar hizmet bedeli var" ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi ve kesin hesabı kabul edildi.