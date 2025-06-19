Planda okul arazisi, gerçekte AKP’linin

Haber Merkezi

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde imar planında ‘okul alanı’ olarak görülen alanı AKP Antalya İl Başkanı Ali Çetin’in ticari depo olarak kullandığı iddia edildi. Muratpaşa ilçesinde 5 bin 105 m2’lik alan, imar planlarında ‘ilkokul alanı’ olarak tanımlanmasına rağmen AKP Antalya il başkanı tarafından ticari depo olarak kullanıldığı iddia edildi.

Nüfus yoğunluğunun yüksek, okul ihtiyacının acil olduğu bu bölgede kamusal bir eğitim alanının özel amaçlarla değerlendirilmesine yönelik eleştiriler sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, konuyu Meclis gündemine taşıyarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Erdem, Bakan Tekin’e şu soruları yöneltti: “Bölgenin okul ihtiyacı bakanlığınızın bilgisi dahilinde midir? Söz konusu arazi için bakanlığınız tarafından tahsis talebinde bulunulmuş mudur? Söz konusu bölgede yeni okulların açılması bakanlığınızın gündeminde midir? Kent genelinde, kaç adet ‘ilkokul alanı’ planlamasına sahip ama yıllardır boş kalan ya da amacı dışında kullanılan hazine arazisi bulunmaktadır?​”