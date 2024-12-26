Planda ücretsiz yemek yok

Haber Merkezi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, okullarda ücretsiz yemek hizmetinin kapsamı ve niteliğine ilişkin verdiği soru önergesine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yanıt verildi. Bakanlık, okullarda yemek hizmetinin hangi koşullarda sağlandığını, bu hizmetten yararlanan öğrenci sayılarını ve tahsis edilen bütçeyi açıkladı. Ancak yanıtlar, yemek hizmetinin yeterliliği ve kapsayıcılığı konusunda birçok soruyu gündeme taşıdı.

Bakanlık, yatılı bölge ortaokullarında eğitim gören öğrencilerin günlük üç ana öğün ve bir ara öğün olmak üzere ücretsiz yemek hizmetinden yararlandığını belirtti. Ayrıca, taşımalı eğitim kapsamında ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine öğle yemeği sağlandığını ve bu hizmet için 2024 yılı bütçesinden 9,6 milyar TL ödenek ayrıldığını vurguladı.

Bakan Tekin, yemeklerin taşra teşkilatında görevli diyetisyenler tarafından denetimlerin yapıldığını ve öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin beslenme konusunda bilgilendirildiğini de belirtti. Ancak, ücretsiz yemek hizmetinden yararlanmayan öğrenci sayısı, üniversitelerde yemek hizmetinin ücretli olup olmadığı gibi kritik sorular yanıtsız bırakıldı. Ayrıca, tüm okullarda en az bir öğün ücretsiz yemek verilmesi yönünde henüz bir planlama yapılmadığı ifade edildi.