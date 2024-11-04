Planlarını soran kadına ‘Provokatörsün’ dediler

Haber Merkezi

Adana Reşatbey mahallesi Ordu caddesi üzerinde açıklama yapan Furkan Vakfı üyeleri emekli kadın polise zorbalık yaptı. Vakfın üyelerine, “Her gün burada gelip toplanıyorsunuz Adana’ya ne faydanız var?” diye soran Songül Kökçü çocuğuyla birlikte zorbalığa maruz bırakıldı. Olay yerine intikal eden kolluk kuvvetleri vakıf üyeleri hakkında işlem yaptı.

Kökçü’nün anahtarını alan vakıf üyeleri Şehit Erdoğan Çıtak karakoluna götürülerek ifade verdi. Kökçü olay hakkında, “Ordu caddesi üzerinde sakallı erkekler, peçeli kadınlar bir şeyler yapıyordu. Arabamı yavaşlatıp bir projelerinin olup olmadığını sordum. Adana’ya ne faydalarının olduğunu sordum. Hemen gelip beni provokatör olarak lanse edip aracımın anahtarını aldılar. İçinde küçük çocuğum da vardı. Aracı bir süre sürüklediler” dedi.