Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği'nde değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde yerinde dönüşümle ilgili düzenlemeye gidiliyor.

Söz konusu geçici madde şöyle:

“6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen yerlerde belediye mücavir alan sınırları içinde veya dışında planı bulunmayan köy ve mezraların yerleşik alanlarında ve kırsal yerleşik alanlarda orta hasar ve üzeri hasarlı olarak tespit edilen barınma amaçlı konut yapılarının yerinde yeniden yapımında parsel sınırlarına yol cephelerinde en az 1.50 metre, diğer cephelerde en az 1.50 metre, parseldeki binalar arasında ise en az 3.00 metre mesafe bırakılır. Belirtilen mesafelerin sağlanamadığı parsellerde; yapının afetten önceki konumunu gösterir durum krokisine göre komşu, bahçe ve yol cephelerine mesafeleri takdir ve tayine ilgili idare yetkilidir.”